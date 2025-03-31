Кабмин не одобрил инициативу о льготах на оплату за обучение военнослужащим

Кабмин не одобрил депутатскую инициативу о льготах на оплату за обучение военнослужащим. Об этом говорится в подготовленном заключении, которое направлено в Жогорку Кенеш.

Кабинет министров считает нецелесообразным принять изменения в законы «О статусе военнослужащих» и «Об образовании», подготовленные депутатами Жогорку Кенеша Эрнисом Айдаралиевым, Марленом Маматалиевым и Динарой Ашимовой.

По мнению чиновников, документ предусматривает существенное сокращение денежных средств на образовательные услуги образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования. Однако в соответствии с указом президента учреждения высшего профессионального образования с особым статусом вправе самостоятельно устанавливать и утверждать тарифы на платные образовательные услуги.

При этом для оплаты контракта за обучение они предоставляют льготы самостоятельно в соответствии со своими внутренними нормативными актами.

В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные организации вправе самостоятельно осуществлять образовательную, административную, финансово-экономическую деятельность, принимать управленческие решения в вопросах управления человеческими ресурсами и активами, распоряжаться бюджетными и специальными средствами для осуществления и развития образовательной и иной деятельности, говорится в заключении кабмина.

Депутатская инициатива также не дает ответы на вопросы по возрастной категории военнослужащих, которые будут пользоваться предлагаемыми льготами для получения образования.

Напомним, в соответствии со статьей 17 Закона «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах» на срочную военную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющие права на продление срока призыва на военную службу, не имеющие права на освобождение от призыва на военную службу или утратившие право на продление срока призыва на военную службу.

В кабмине отмечают, что принятие изменений повлечет дополнительное финансирование из республиканского бюджета.

В стране ежегодно предусмотрены гранты для поступления в высшие учебные заведения лиц, пользующихся льготами, в числе которых:

дети с самыми высокими показателями общереспубликанского тестирования;

лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам войны, инвалидам, инвалидам с детства из числа инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дети лиц, погибших в событиях 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, апрельских и июньских событиях 2010 года, и лица, имеющие статус кайрылмана;

этнические кыргызы, проживающие за рубежом.

Инициаторы поясняли, что снижение оплаты за обучение может стать дополнительным стимулом для молодежи к вступлению на срочную военную службу, способствуя увеличению числа качественно подготовленных военнослужащих.