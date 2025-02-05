Льготы на оплату за обучение военнослужащим предлагают узаконить депутаты Жогорку Кенеша Эрнис Айдаралиев и Марлен Маматалиев. Они разработали поправки в законы «О статусе военнослужащих» и «Об образовании».

Инициаторы поясняют, что документ направлен на поддержку лиц, прошедших срочную военную службу в Кыргызской Республике посредством предоставления льготы на оплату за обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.

«Основная цель закона — признание заслуг военнослужащих перед государством и обществом, а также содействие их дальнейшей интеграции в гражданскую жизнь. Лица, прошедшие срочную военную службу, вносят значительный вклад в национальную безопасность и оборону государства. Предоставление льготы на образование является признанием их заслуг и компенсацией за время, проведенное на службе, которое они могли бы использовать для учебы и профессионального развития», — говорится в справке-обосновании.

По мнению нардепов, снижение оплаты за обучение может стать дополнительным стимулом для молодежи к вступлению на срочную военную службу, способствуя увеличению числа качественно подготовленных военнослужащих.

«После завершения срочной военной службы многие военнослужащие испытывают трудности с интеграцией в гражданскую жизнь. Льгота на оплату за обучение поможет им получить необходимые знания и навыки для успешного трудоустройства и профессионального роста», — добавили они.