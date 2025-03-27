Первый саммит Евросоюза и стран Центральной Азии пройдет в Самарканде

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прибудет в Ташкент сегодня, 27 марта, в рамках своего визита по странам Центральной Азии. Об этом сообщает сайт Podrobno.uz.

По его данным, Кая Каллас проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.

Основными темами обсуждения станут подготовка к первому в истории саммиту ЕС — Центральная Азия, который пройдет в Самарканде 3-4 апреля, а также региональное сотрудничество, энергетика, транспорт, водные ресурсы, торговля и образование.

Перед визитом в РУз Кая Каллас примет участие в 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия в Ашхабаде, где вместе с представителями Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана обсудит ключевые вызовы и перспективы партнерства между Европейским союзом и регионом.

После встреч в Ташкенте она продолжит поездку в Казахстан и Туркменистан.