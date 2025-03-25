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Общество

Главе кабмина представят пакет решений по дебюрократизации

Завтра главе кабинета министров Адылбеку Касымалиеву представят пакет решений для борьбы с бюрократией. Об этом на брифинге по вопросам дебюрократизации системы государственной службы сообщил министр юстиции Аяз Баетов.

По его словам, 26 марта на заседании специальной комиссии под руководством главы кабмина будет рассмотрено 45 решений, включая 30 новых проектов нормативных актов. Они охватывают вопросы кадровой мобильности, оптимизации отчетности и повышения ответственности госорганов.

Аяз Баетов рассказал 24.kg, что часть этих решений и предложений будет принята постановлениями кабмина, часть будет трансформирована в законопроекты и поступит на рассмотрение Жогорку Кенеша, но заранее ознакомиться с ними журналисты и граждане не смогут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323833/
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