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Общество

В Париже 500 улиц могут стать пешеходными: объявлен референдум

В Париже пройдет референдум о превращении 500 улиц в пешеходные. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что это всенародное голосование станет уже третьим подобным в столице Франции за последние несколько лет. Референдум проводится в рамках инициативы мэрии города по ограничению использования автомобилей и улучшению качества воздуха.

В референдуме в Париже впервые смогут принять учатие парни и девушки 16 и 17 лет, ранее до голосования допускались только жители старше 18 лет.

Если на референдуме будет принято положительное решение, Париж лишится около 10 тысяч парковочных мест, столько же уже ликвидированы в 2020 году. Какие именно улицы должны стать пешеходными, пока не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323633/
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