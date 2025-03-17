Павел Дуров прокомментировал свое возвращение в Дубай

Бизнесмен и основатель социальной сети Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но чувствуется, что я снова дома», — отметил Павел Дуров.

Он поблагодарил следственных судей и адвокатов за их работу, добавив, что в борьбе с преступностью «Telegram не только выполнял, но и превосходил свои юридические обязательства». Бизнесмен покинул Францию 15 марта «на несколько недель» по разрешению судьи.

В августе прошлого года Павла Дурова задержали в аэропорту «Ле-Бурже» под Парижем. Ему выдвинули обвинения по соучастию в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставления информации по запросам правоохранительных органов.

Вскоре после задержания, в сентябре 2024-го, основатель мессенджера сообщил, что Telegram обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности, где IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил могут быть переданы соответствующим органам в ответ на законные запросы.

Через некоторое время его освободили под залог в размере 5 миллионов евро.