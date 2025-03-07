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Общество

Поддался эмоциям. Полпред Баткена попросил прощения у жителей села Достук

Полпред Баткенской области Айбек Шаменов попросил прощения у жителей села Достук за грубое отношение к ним. Об этом он сообщил в интервью НТРК.

По словам полпреда, на встрече он поддался эмоциям. Он также добавил, что решением комиссии площадь участков, которые будут выделены сельчанам, увеличена с 20 до 30 соток.

«Мы говорили, что на 5 сотках земли построим дом, выделим еще участок в 5 соток и 10 соток земли для сельхозназначения. Сегодня, учитывая просьбу жителей, решили выделить по 10 соток земли на строительство жилья, еще 10 соток под ИЖС, еще столько же земли в селе Кызыл-Бел для сельскохозяйственных нужд», — сказал Айбек Шаменов.

На встрече я действительно поддался эмоциям. Прошу прощения у всех жителей села Достук.

Айбек Шаменов

Ранее президент Садыр Жапаров объявил устное замечание полномочному представителю в Баткенской области Айбеку Шаменову за недопустимый тон общения с жителями села Достук. Напомним, в соцсетях распространилось видео со вчерашней встречи полпреда в Баткенской области с жителями села Достук, где обсуждалось место, куда переселят местное население. В ролике можно увидеть, как чиновник грубо реагирует на просьбы и вопросы сельчан. Пользователи соцсетей потребовали отставки Айбека Шаменова.

Отметим, на встрече принято решение о переселении жителей в село Чет-Булак, относящееся к Суу-Башинскому айыльному округу Баткенского района. Указанная территория граничит с территорией Баткена.

Как подчеркивается, каждому домовладельцу предоставят земельный участок площадью 5 соток с построенным на нем жилым домом со всеми условиями. Всего возведут 71 дом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322150/
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