Поддался эмоциям. Полпред Баткена попросил прощения у жителей села Достук

Полпред Баткенской области Айбек Шаменов попросил прощения у жителей села Достук за грубое отношение к ним. Об этом он сообщил в интервью НТРК.

По словам полпреда, на встрече он поддался эмоциям. Он также добавил, что решением комиссии площадь участков, которые будут выделены сельчанам, увеличена с 20 до 30 соток.

«Мы говорили, что на 5 сотках земли построим дом, выделим еще участок в 5 соток и 10 соток земли для сельхозназначения. Сегодня, учитывая просьбу жителей, решили выделить по 10 соток земли на строительство жилья, еще 10 соток под ИЖС, еще столько же земли в селе Кызыл-Бел для сельскохозяйственных нужд», — сказал Айбек Шаменов.