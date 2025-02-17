19:00
USD 87.45
EUR 91.60
RUB 0.96
Общество

Орозо-2025. ДУМК запускает систему оплаты фитр-садака через QR-код

Духовное управление мусульман Кыргызстана запускает систему оплаты фитр-садака через QR-код. Отмечается, что в ДУМК разработали мобильное приложение Finik для пожертвований.

В муфтияте добавили, что в Нарынской области прошла встреча для региональных имамов, на которой специалисты рассказали о приложении.

«Оплата через QR-код поступает напрямую на личный счет, что гарантирует прозрачность и правильное распределение каждой суммы. Приложение Finik позволяет сразу видеть всю информацию о платежах»,
— сказал представитель ДУМК Эсен Сагынов.

Платформа будет внедрена во всех областях страны.

Фитр-садака — благотворительное пожертвование верующих. Оно является обязательным для мусульман в месяц Орозо. Ежегодно ДУМК устанавливает размер пожертвования. Например, в прошлом году с каждого человека фитр-садака составляла 1,6 килограмма пшеницы (50 сомов), изюма (680 сомов), муки (75 сомов) или 3,2 килограмма ячменя (85 сомов), фиников (850 сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320191/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанда Орозо айы 1-мартта башталат
Мусулмандардын дин башкармалыгы Орозонун башталышын жарыялады
Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо
В Казахстане объявлены даты священного месяца Рамазан на 2025 год
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
До Орозо айта осталось два дня. Успейте выплатить фитр-садаку
«Шатер Рамазана». В Бишкек приехал известный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир
Медики объяснили, почему детям не рекомендуется держать пост орозо
Можно ли детям держать орозо? Ответ врача
В месяц Рамазан безопасность дорожного движения вокруг мечетей усилят
Популярные новости
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
Кто должен подать налоговую декларацию за&nbsp;2024 год&nbsp;&mdash; разъяснение ГНС Кто должен подать налоговую декларацию за 2024 год — разъяснение ГНС
В&nbsp;Бишкеке запускают новые автобусные маршруты &#8470;&nbsp;7Т&nbsp;и&nbsp;14Т В Бишкеке запускают новые автобусные маршруты № 7Т и 14Т
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и&nbsp;во&nbsp;сколько это обойдется Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и во сколько это обойдется
Бизнес
Почему eSIM&nbsp;с новым номером от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это выгодно Почему eSIM с новым номером от О! — это выгодно
Депозит до&nbsp;16,5 процента&nbsp;&mdash; начните копить с&nbsp;O!Bank уже сегодня Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня
Безлимит от&nbsp;MEGA на&nbsp;Instagram и&nbsp;мессенджеры: свобода общения без ограничений Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
В&nbsp;будущее с&nbsp;надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в&nbsp;Нарыне В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне
17 февраля, понедельник
18:55
Орозо-2025. ДУМК запускает систему оплаты фитр-садака через QR-код Орозо-2025. ДУМК запускает систему оплаты фитр-садака ч...
18:47
Турецкий язык стал официальным в Ираке — TRT
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 февраля. Что показывают датчики
18:28
Кыргызстанки завоевали золото и серебро турнира по борьбе в Беларуси
18:03
В Самарканде прямо на совещании по борьбе с коррупцией задержали чиновников