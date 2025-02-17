Орозо-2025. ДУМК запускает систему оплаты фитр-садака через QR-код

Духовное управление мусульман Кыргызстана запускает систему оплаты фитр-садака через QR-код. Отмечается, что в ДУМК разработали мобильное приложение Finik для пожертвований.

В муфтияте добавили, что в Нарынской области прошла встреча для региональных имамов, на которой специалисты рассказали о приложении.

«Оплата через QR-код поступает напрямую на личный счет, что гарантирует прозрачность и правильное распределение каждой суммы. Приложение Finik позволяет сразу видеть всю информацию о платежах»,

— сказал представитель ДУМК Эсен Сагынов.

Платформа будет внедрена во всех областях страны.

Фитр-садака — благотворительное пожертвование верующих. Оно является обязательным для мусульман в месяц Орозо. Ежегодно ДУМК устанавливает размер пожертвования. Например, в прошлом году с каждого человека фитр-садака составляла 1,6 килограмма пшеницы (50 сомов), изюма (680 сомов), муки (75 сомов) или 3,2 килограмма ячменя (85 сомов), фиников (850 сомов).