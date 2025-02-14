В каждой школе Кыргызстана откроют кабинеты ИДН

В каждой школе Кыргызстана создадут кабинеты инспектора по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Такое решение принято на встрече главы МВД и министра образования. Улан Ниязбеков и Догдуркул Кендирбаева приняли решение усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечить безопасности в учебных заведениях, особенно в связи с недавними трагическими событиями, связанными со школьными конфликтами.

«Для усиления профилактической работы и оперативного реагирования на возникающие конфликты планируется расширение штата инспекторов по делам несовершеннолетних. Это позволит закрепить за каждой школой сотрудника, который будет проводить разъяснительные беседы с учащимися, выявлять детей из группы риска и взаимодействовать с педагогическим коллективом. В рамках этой инициативы в каждой школе будет открыт кабинет ИДН, что повысит доступность инспекторов для школьников, родителей и учителей», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что это ускорит процесс реагирования на конфликтные ситуации, позволит более эффективно отслеживать обстановку в учебных заведениях и выявлять случаи буллинга, насилия и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова сообщила, что 21 января в школе № 72 в микрорайоне «Джал» восьмиклассника избили в туалете. Спустя две недели он скончался в реанимации. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.

В Кара-Суйском районе Ошской области после избиения погиб девятиклассник. По предварительным данным следствия, погибшего избил ученик этой же школы 2007 года рождения Р.Н. Его задержали и водворили в ИВС.