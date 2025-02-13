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Происшествия

Смерть восьмиклассника в Бишкеке. Дело на контроле Генпрокуратуры

Ход следствия по факту смерти восьмиклассника, ученика бишкекской школы-гимназии № 72, находится на контроле Генеральной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

Напомним, инцидент произошел 21 января. Мальчика 2010 года рождения в школьном туалете избили старшеклассники. После он попал в реанимацию и там скончался. Депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова заявила, что директор школы, завуч по воспитательной части и участковый милиционер злоупотребили должностным положением и удалили записи с камер видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУВД столицы сообщили 24.kg, что 10 февраля в УВД Ленинского района обратился А.Д. Он просил принять меры в отношении учеников школы № 72 Т.И., С.Б. и К.Б., которые 21 января в школьном туалете нанесли телесные повреждения его 15-летнему сыну. Ребенок впоследствии потерял сознание и был госпитализирован в Национальный центр кардиологии. 4 февраля он скончался.

В милиции добавили, что заявление приобщили к материалам доследственной проверки, которые зарегистрированы в УВД Ленинского района 7 февраля, то есть до написания заявления. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319845/
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