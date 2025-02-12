14:52
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Общество

НИИ хирургии сердца уже получал штраф за несоблюдение пожарной безопасности

МЧС выдавало Научно-исследовательскому институту хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, инспекторы службы по пожарному надзору при МЧС регулярно проводят плановые проверки в местах массового пребывания людей, в том числе в медицинских и образовательных учреждениях, домах для пожилых граждан и ЛОВЗ и торговых центрах.

Так, 26 марта 2024 года в целях предупреждения пожарной безопасности и недопущения материальных затрат на основании акта № 00-03 инспекторы службы по пожарному надзору провели плановую проверку в НИИХСиТО, расположенном по улице Тоголока Молдо в Бишкеке.

По итогам проверки инспекторы выдали предписание НИИХСиТО по устранению нарушений требований пожарной безопасности, состоящее из 18 пунктов.

В результате за неполное исполнение предупредительных предписаний на основании статьи 143 Кодекса о правонарушениях наложен административный штраф в 23 тысячи сомов.

На основании проверки два гидранта отремонтировали и ввели в эксплуатацию.

Напомним, примерно в 21.00 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар. Огонь потушили в 23.15. В результате пожара погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319686/
просмотров: 519
Версия для печати
Материалы по теме
Как выглядит здание НИИХСиТО после пожара?
На случай катастроф. Зачем МЧС машины скорой помощи
Пожар в НИИХСиТО. Для расследования создается межведкомиссия
Пожар в НИИХСиТО. Милиция возбудила уголовное дело
Пожар в НИИХСиТО. Скончавшиеся — дети после операции
Пожар в НИИХСиТО. Кроме пациентов, пострадали медработники и ухаживающие
Пожар в Институте кардиологии. Погибли два человека
В Институте кардиологии пожар: пациенты эвакуированы, есть пострадавшие
МЧС получило спецавтомобиль для перевозки радиоактивных веществ
Южная Корея передала МЧС Кыргызстана еще четыре машины скорой помощи
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Биологи впервые сумели снять на&nbsp;видео живого морского черта при дневном свете Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете
Бизнес
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
12 февраля, среда
14:47
В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах
14:44
Балбак Тулобаев пожаловался на то, что стройкомпании не соблюдают закон о тишине
14:33
В Ошском государственном университете хотят построить свою клинику
14:27
Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
14:21
Депутат просит снизить цены на разрешение тонировки стекол авто