НИИ хирургии сердца уже получал штраф за несоблюдение пожарной безопасности

МЧС выдавало Научно-исследовательскому институту хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, инспекторы службы по пожарному надзору при МЧС регулярно проводят плановые проверки в местах массового пребывания людей, в том числе в медицинских и образовательных учреждениях, домах для пожилых граждан и ЛОВЗ и торговых центрах.

Так, 26 марта 2024 года в целях предупреждения пожарной безопасности и недопущения материальных затрат на основании акта № 00-03 инспекторы службы по пожарному надзору провели плановую проверку в НИИХСиТО, расположенном по улице Тоголока Молдо в Бишкеке.

По итогам проверки инспекторы выдали предписание НИИХСиТО по устранению нарушений требований пожарной безопасности, состоящее из 18 пунктов.

В результате за неполное исполнение предупредительных предписаний на основании статьи 143 Кодекса о правонарушениях наложен административный штраф в 23 тысячи сомов.

На основании проверки два гидранта отремонтировали и ввели в эксплуатацию.