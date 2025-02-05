19:41
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 5 февраля. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 6-м месте.

Статус города отмечен как «вредный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 174 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, что недавно Бишкек стал лидером по загрязнению воздуха в мире. Ранее министр природы Медер Машиев заявил, что в городе смога стало меньше. По его словам, основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев.

Также в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319053/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
Смог в Бишкеке. Мэрия оштрафовала бани и сауны на 228 тысяч сомов
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 4 февраля. Что показывают датчики
Бишкек вновь в лидерах по загрязнению воздуха в мире
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 31 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 30 января. Что показывают датчики
Бишкек тестирует китайские катализаторы для борьбы с загрязнением воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 29 января. Столица вошла в десятку лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 28 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 27 января. Что показывают датчики
Бишкек вырвался на первое место по загрязнению воздуха в мире
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Страйкбол, пейнтбол и&nbsp;лазертаг в&nbsp;Бишкеке. Площадки, стоимость и&nbsp;адреса Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
В&nbsp;городе&nbsp;Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее&nbsp;открыть В городе Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее открыть
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
Бизнес
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
5 февраля, среда
19:36
Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в Минобразования Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в ...
19:24
Сотрудников USAID отправили в административный отпуск
19:05
МЧС намерено усилить меры пожарной безопасности в многоэтажках
18:50
Аскару Салымбекову присвоено звание «Герой Труда» Кыргызстана
18:45
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану