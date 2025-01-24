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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек вырвался на первое место по загрязнению воздуха в мире

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 1-м месте. Столица обогнала Дакку (Бангладеш) и Пекин (Китай).

Статус города отмечен как «очень нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 238 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «опасные» районы:

  • микрорайон «Джал» — 396;

  • село Орто-Сай — 282;

  • село Чон Арык — 263.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, министр природы Медер Машиев заявил, что в Бишкеке смога стало меньше. По его словам, основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев.

Также в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317883/
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