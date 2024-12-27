12:18
USD 87.00
EUR 90.43
RUB 0.88
Общество

Чиновники по-прежнему считают, что смог не критичный, это датчики неправильные

Заседание межведомственной комиссии по вопросам качества воздуха прошло в Минприроды. Чиновники обсудили вопрос стандартизации, технической поверки и калибровки датчиков, используемых для мониторинга качества атмосферного воздуха.

24.kg
Фото 24.kg. Смога нет? Фото сделано журналистами 24 декабря 2024 года

В ведомстве по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам, и озвучили основные проблемы, выявленные комиссией:

  • в стране отсутствуют правила эксплуатации и установки подобных устройств, что приводит к их разнородности и некорректным показателям;
  • на ряд приборов не предоставлены сертификаты соответствия о безопасности, а также нет поверки и калибровки от органа по метрологии;
  • многие датчики установлены с нарушением методических норм: слишком близко к источникам загрязнения или на неподходящей высоте, что влияет на точность данных;
  • использование неоткалиброванных датчиков приводит к неточному предоставлению информации о состоянии атмосферного воздуха, что препятствует разработке эффективных решений.

Владельцам датчиков, зарегистрированных на международном сайте IQAi, рекомендуют провести поверку и калибровку в «Кыргызстандарте» для подтверждения их соответствия техническим требованиям; разместить датчики в соответствии с методическими рекомендациями для получения достоверных данных.

Напомним, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора не разделяют обеспокоенности кыргызстанцев, которые ежедневно показывают в соцсетях и СМИ степень загрязнения воздуха, например, в Бишкеке. Ранее заведующий отделом охраны атмосферного воздуха ведомства Ташыбек уулу Нурсултан заявлял, что в столице смог умеренный. Он оценил показатели этого года на 7 из 10 баллов.

«По сравнению с прошлым годом ситуация стала лучше, и в соцсетях указывают наши данные. Проводятся работы по утилизации швейных отходов. Есть датчики Гидрометеорологической службы, которые мониторят. У нас есть сведения, что за последние годы улучшилось состояние атмосферы воздуха», — заявил Ташыбек уулу Нурсултан.

Однако то, что временами воздух в Бишкеке не просто грязный, а опасно грязный, чувствуют на себе буквально все — одежда пропитана запахом гари, люди массово жалуются на першение в горле. Смог явственно ощущается даже в помещениях с закрытыми окнами и дверями — никаких датчиков не надо. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315564/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин проверил чистоту воздуха с помощью салфетки и пылесоса
Горожане пожаловались на дым в районе проспекта Чингиза Айтматова
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 26 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 25 декабря. Что показывают датчики
В смоге над Бишкеком виноват Кантский цементно-шиферный завод — депутат
Опасно для жизни. Датчики IQ Air показывают критический уровень смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица в тройке лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 20 декабря. Что показывают датчики
Запрет на использование нескольких видов растений инициирует Минприроды
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 19 декабря. Что показывают датчики
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Бизнес
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
27 декабря, пятница
12:14
Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о ликвидации Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприят...
12:10
В Кыргызстане с начала года дети-сироты получили 265 миллионов сомов
12:05
Садыр Жапаров вручил боевые знамена воинским частям Кыргызстана
12:00
Увеличившийся втрое со старыми проблемами. Топ событий года в Бишкеке
11:53
Чиновники по-прежнему считают, что смог не критичный, это датчики неправильные