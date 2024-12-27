Чиновники по-прежнему считают, что смог не критичный, это датчики неправильные

Заседание межведомственной комиссии по вопросам качества воздуха прошло в Минприроды. Чиновники обсудили вопрос стандартизации, технической поверки и калибровки датчиков, используемых для мониторинга качества атмосферного воздуха.

Фото 24.kg. Смога нет? Фото сделано журналистами 24 декабря 2024 года

В ведомстве по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам, и озвучили основные проблемы, выявленные комиссией:

в стране отсутствуют правила эксплуатации и установки подобных устройств, что приводит к их разнородности и некорректным показателям;

на ряд приборов не предоставлены сертификаты соответствия о безопасности, а также нет поверки и калибровки от органа по метрологии;

многие датчики установлены с нарушением методических норм: слишком близко к источникам загрязнения или на неподходящей высоте, что влияет на точность данных;

использование неоткалиброванных датчиков приводит к неточному предоставлению информации о состоянии атмосферного воздуха, что препятствует разработке эффективных решений.

Владельцам датчиков, зарегистрированных на международном сайте IQAi, рекомендуют провести поверку и калибровку в «Кыргызстандарте» для подтверждения их соответствия техническим требованиям; разместить датчики в соответствии с методическими рекомендациями для получения достоверных данных.

Напомним, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора не разделяют обеспокоенности кыргызстанцев, которые ежедневно показывают в соцсетях и СМИ степень загрязнения воздуха, например, в Бишкеке. Ранее заведующий отделом охраны атмосферного воздуха ведомства Ташыбек уулу Нурсултан заявлял, что в столице смог умеренный. Он оценил показатели этого года на 7 из 10 баллов.

«По сравнению с прошлым годом ситуация стала лучше, и в соцсетях указывают наши данные. Проводятся работы по утилизации швейных отходов. Есть датчики Гидрометеорологической службы, которые мониторят. У нас есть сведения, что за последние годы улучшилось состояние атмосферы воздуха», — заявил Ташыбек уулу Нурсултан.

Однако то, что временами воздух в Бишкеке не просто грязный, а опасно грязный, чувствуют на себе буквально все — одежда пропитана запахом гари, люди массово жалуются на першение в горле. Смог явственно ощущается даже в помещениях с закрытыми окнами и дверями — никаких датчиков не надо.