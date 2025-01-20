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Власть

Смога в Бишкеке стало меньше, считает глава Минприроды

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев заявил, что смога в Бишкеке и Чуйской области в результате работы госорганов стало меньше.

По его словам, наиболее сильный смог зарегистрирован в 2021-2022 годах. В 2023-м создана межведомственная комиссия, в которую вошли заместители глав 11 министерств и ведомств. В результате их работы, как считает Медер Машиев, смога стало меньше.

Он также назвал основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317250/
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