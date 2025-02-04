Люди оставляют под залог машины, не сумев расплатиться за той в ресторане

Закон «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в Кыргызской Республике» — это вынужденная мера, которая поможет людям не влезать в долги из-за тех или иных мероприятий. Об этом заявил известный отечественный юморист и тамада Борончу Кудайбергенов.

Он рассказал, что по долгу службы, когда выступал в качестве тамады на тоях, наблюдал случаи, когда у виновников торжества не хватало денег расплатиться с рестораном и артистами.

«В конце тоя остаются семья, которая проводит торжество, тамада и некоторые артисты. Я и артисты ждем, когда нам заплатят за работу, и нередко бывает, что у семьи не хватает денег расплатиться с администрацией ресторана. Тогда они еще и просят нас подождать какое-то время, чтобы найти деньги. Были случаи, когда администрация ресторана забирает у виновников торжества автомобили в залог, пока они не расплатятся», — сказал Борончу Кудайбергенов.

Он отметил, что обсуждаемый законопроект поможет людям придерживаться одного уровня, ведь на такие жертвы, как проводить той или поминки в долг, граждане идут из-за того, что видят пышные мероприятия соседей или родственников, и не хотят отставать от них.

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в КР», согласно которому за расточительство предлагается штрафовать от 100 до 300 тысяч сомов.