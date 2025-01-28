Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон

Проект закона «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в Кыргызской Республике» подготовили депутаты Жогорку Кенеша Замирбек Мамасадыков и Шайырбек Ташиев. Документ вынесен на общественное обсуждение.

«В последние годы наблюдается рост негативных явлений, связанных с проведением торжеств и похоронных обрядов, которые не соответствуют исконным обычаям и традициям народа, наносящих серьезный урон семейным финансам. Если в прошлом такие мероприятия проводились для получения благословения (бата) от народа, то сегодня акцент смещается на материальные аспекты: сколько принесут гости, я потратился на их торжество, а они принесут мне столько же или хватит ли собранных денег, чтобы покрыть расходы? Все это становится основой для ненужной конкуренции. Часто семьи берут кредиты на проведение таких мероприятий, что влечет за собой разрушительные последствия, включая разводы», — говорится в справке-обосновании.

Предлагается определить процедуры обрядов. Например, при проводах усопшего не ограничивать количество участников похорон, но при этом не допускать забоя мелкого скота, лошадей или крупного рогатого скота. Через три дня провести поминки с забоем не более одного коня или крупного рогатого скота.

Проведение таких мероприятий, как трехдневные, семидневные, сорок дней (кыркы), годовщина (аш) и подобных, депутаты предлагают запретить.

Свадьбу предлагают проводить с забоем одного крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 250 человек.

Торжество кыз узатуу (проводы невесты) проводится с забоем одного крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 100 человек.

В случае, если свадьба и кыз узатуу проводятся совместно, допускается забой одного крупного рогатого скота или одной лошади с участием не более 350 человек. Торжества, связанные со свадьбой молодых, проводятся с использованием не более трех автомобилей.

При их проведении запрещается устраивать дополнительные излишние расходы — дарение одежды, корзин с гостинцами, прием гостей и угощение сватов.

Ритуалы проводов и встреч паломников, отправляющихся в хадж или умру, предлагается проводить в семейном кругу.

Запрещается проведение обряда проводов и встреч паломников, отправляющихся и вернувшихся из хаджа.

В Кодексе о правонарушениях прописывается ответственность за нарушение норм этого закона.

Инициатор предлагает наказывать за организацию и проведение семейных торжеств и обычаев наложением штрафа на физическое лицо (владельца торжества) в размере 3 тысяч расчетных показателей (300 тысяч сомов, на юридическое лицо (заведения общественного питания) в размере 1 тысячи расчетных показателей (100 тысяч сомов).

Напомним, в феврале 2022 года в Кыргызстане уже подписан указ президента и вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий. Цель — повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.