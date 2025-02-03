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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек вновь в лидерах по загрязнению воздуха в мире

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на первом месте.

Статус города отмечен как «очень нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 209 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, что недавно Бишкек стал лидером по загрязнению воздуха в мире. Ранее министр природы Медер Машиев заявил, что в городе смога стало меньше. По его словам, основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев.

Также в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318789/
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