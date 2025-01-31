Жанар Акаев: Мэр должен заниматься городом, а не бесконечными заседаниями

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев призвал прекратить регулярные вызовы мэров на заседания парламента и городского кенеша. Об этом он заявил 24.kg.

По словам парламентария, на прошлой неделе мэр Бишкека четыре раза присутствовал на заседаниях ЖК вместо того, чтобы заниматься городскими хозяйственными вопросами.

«Если градоначальника не приглашают, некоторые вопросы, например, ратификацию, просто не рассматривают. Но это не значит, что его нужно дергать каждую неделю. Я открыто заявил с трибуны парламента: давайте прекратим постоянно вызывать мэров Бишкека и Оша в Жогорку Кенеш», — сказал Жанар Акаев.

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Он подчеркнул, что городской кенеш не может самостоятельно назначить мэра или отправить его в отставку — это прерогатива руководства страны.

«Если кенеш откажется принимать отчет главы столицы или утверждать бюджет, он все равно останется в должности. Закон таков. Поэтому важно заранее согласовывать крупные заседания и тщательно к ним готовиться. Время давления на мэров и решения личных вопросов через них прошло», — отметил нардеп.

Напомним, накануне мэр Бишкека Айбек Джунушалиев попросил депутатов БГК не отвлекать муниципалитет от работы.