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Общество

Мэр Бишкека просит депутатов БГК не отвлекать муниципалитет от работы

«Все вице-мэры постоянно сидят на заседании БГК и не работают», — заявил мэр столицы Айбек Джунушалиев на совместном заседании фракции столичного городского кенеша.

По его словам, с 14 января руководство мэрии участвовало в 19 заседаниях.

«Мои заместители будут работать или перед вами отчитываться? Почему каждый раз зовете на заседание фракции? Я звоню одному, он говорит, что на заседании фракции. Мы сами приняли бюджет, сами начали работать. Соберитесь в одно заседание, и мы отчитаемся. Вот сегодня снег, половина аппарата мэрии должны контролировать работу городских служб. С 4.30 мы работаем. Я отправил видео одному депутату, как мы работаем. А вы вызвали эсэмэмщиков, тычете мне камерой на заседании. Если завтра у меня спросят, почему на улицах скользко, я скажу, что сидел у депутатов», — заявил глава муниципалитета.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318367/
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