Мэр Бишкека демонстративно покинул заседание фракций БГК

Сегодня, 30 января, несколько фракций Бишкекского городского кенеша проводят совместное заседание, куда позвали мэра столицы Айбека Джунушалиева.

В ходе заседания глава муниципалитета попросил депутатов не беспокоить мэрию и не вызывать постоянно чиновников на заседания.

«Вот вы поставили сессию БГК на 14 февраля, там и отчитаемся о своей работе. До этого времени, с вашего позволения, мы пойдем работать», — заявил мэр столицы.

Депутат Куванычбек Конгантиев не согласился с решением мэра, однако Айбек Джунушалиев демонстративно покинул заседание. Позже Куванычбек Конгантиев предложил звать на заседания фракций только мэра столицы.