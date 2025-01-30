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Власть

Мэр Бишкека демонстративно покинул заседание фракций БГК

Сегодня, 30 января, несколько фракций Бишкекского городского кенеша проводят совместное заседание, куда позвали мэра столицы Айбека Джунушалиева.

В ходе заседания глава муниципалитета попросил депутатов не беспокоить мэрию и не вызывать постоянно чиновников на заседания.

«Вот вы поставили сессию БГК на 14 февраля, там и отчитаемся о своей работе. До этого времени, с вашего позволения, мы пойдем работать», — заявил мэр столицы.

Депутат Куванычбек Конгантиев не согласился с решением мэра, однако Айбек Джунушалиев демонстративно покинул заседание. Позже Куванычбек Конгантиев предложил звать на заседания фракций только мэра столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318375/
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