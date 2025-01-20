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Общество

График выдачи ноутбуков учителям в Кыргызстане снова сдвинулся

Первую партию ноутбуков для учителей планируют передать Министерству образования и науки до 1 февраля 2025 года. Об этом 24.kg сообщил руководитель «Технопарка» Кыргызского государственного технического университета Касымбек Келебаев.

По его словам, пока техника не передана, поступили комплектующие на первую партию — для 3,4 тысячи ноутбуков.

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«Идет сборка и параллельно установка образовательной платформы «Санарип кампа», разработанной Министерством образования и науки. В ней содержатся планы преподавателей, видеоуроки, презентации и так далее. Нас только задерживает установка этой платформы — на один ноутбук требуется примерно 1,5 часа. Иначе мы бы уже все собрали и передали. Думаю, в течение 10 дней передадим первую партию», — сказал Касымбек Келебаев.

Ранее он сообщал, что контракт на более 600 миллионов сомов подписан 31 октября на 27 тысяч ноутбуков.

Когда будет собран весь запланированный объем техники, он не уточнил.

Напомним, заместитель министра образования и науки Лира Самыкбаева говорила, что выдавать ноутбуки учителям STEM-направлений начнут с 20 января.

В пресс-службе Минобразования не уточнили новые сроки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317275/
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