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Общество

Выдавать ноутбуки учителям Кыргызстана начнут с 20 января

Выдавать ноутбуки учителям Кыргызстана начнут с 20 января. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, с 20 января учителям STEM-направлений начнут выдавать ноутбуки, собранные в технопарке Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова.

В рамках программы «Алтын Казык» планируется передать 3 тысячи 400 ноутбуков. Они будут использоваться для подготовки электронных отчетов и работы с цифровыми платформами, включая «Санариптик кампа» и «Электронный дневник».

Директор технопарка Касымбек Келебаев сообщил, что за два дня было собрано около 300 ноутбуков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316758/
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