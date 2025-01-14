Выдавать ноутбуки учителям Кыргызстана начнут с 20 января. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, с 20 января учителям STEM-направлений начнут выдавать ноутбуки, собранные в технопарке Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова.

В рамках программы «Алтын Казык» планируется передать 3 тысячи 400 ноутбуков. Они будут использоваться для подготовки электронных отчетов и работы с цифровыми платформами, включая «Санариптик кампа» и «Электронный дневник».

Директор технопарка Касымбек Келебаев сообщил, что за два дня было собрано около 300 ноутбуков.