Минобразования запустило цифровую образовательную платформу «Санарип кампа»

Министерство образования и науки запустило цифровую образовательную платформу «Санарип кампа». Проект реализауется в пилотном режиме.

Отмечается, что платформа разработана в качестве дополнительного учебного материала по предметам естественных наук (STEM) — математике, физике, биологии, химии и географии. Она предназначена для учеников 5-11-х классов.

Педагогам и учащимся предоставляются качественные, доступные, интерактивные и современные образовательные материалы на кыргызском и русском языках, уточнили в ведомстве. Электронный контент платформы состоит из видеоуроков, презентаций, интерактивных симуляторов, инфографики, 3D-модели и тестовых упражнений.

Учителя могут использовать электронный контент платформы, чтобы сделать уроки интересными, отслеживать выполнение поставленной задачи и оценивать результаты. Школьники получают возможность самостоятельно изучать предметы и проверять свои знания с помощью тестов.

«Санарип кампа» включает в себя систему управления обучением «Э-Кундолук».

Пользователи могут вносить свои предложения для улучшения и внесения изменений.

Цифровая платформа разработана Министерством образования и науки в рамках проекта «Образование для будущего», который реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка.