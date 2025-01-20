Увеличить компенсации взамен льгот афганцам и чернобыльцам предлагает Минтруда

Министерство труда, социального обеспечения и миграции выступает за увеличение размеров ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот для отдельных категорий граждан. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году исполнилось 35 лет со дня выведения войск из Афганистана. В 2026-м исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«В этих судьбоносных событиях также приняли участие и граждане Кыргызской Республики. Наши люди, наши воины, принимавшие участие в вооруженном конфликте, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проявили свою отвагу и выполнили свой долг перед государством. Многие из них погибли, умерли либо стали инвалидами. Многие семьи потеряли своих отцов, дедов, сыновей. Судьбы многих людей изменились из-за потери близкого либо с наступившей инвалидностью.

Сегодня государство проявляет заботу о гражданах, принимавших участие в Афганской войне и ликвидации последствий аварии в Чернобыле, и их семьях, которые с каждым годом уменьшаются в связи с естественной убылью», — говорится в справке-обосновании.

В Минтруда напоминают, что 25 категориям ежемесячно предоставляется денежная компенсация от 1 тысячи до 7 тысяч сомов.

С 1 января 2010 года по настоящее время размеры денежных компенсаций не повышались.

«В последние годы в адрес Министерства труда, социального обеспечения и миграции, администрации президента, а также на имя депутатов Жогорку Кенеша поступает большое количество заявлений от граждан с просьбой рассмотреть возможность увеличения размера ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот», — отметили в ведомстве.

В последние годы наблюдается повышение цен на первоочередные продукты питания, товары, услуги и лекарства. Это существенно влияет на экономическое положение граждан.

Участникам боевых действий в Афганистане предлагается поднять компенсацию с 6 тысяч до 8 тысяч сомов.

Инвалидам-военнослужащим, получившим ранение в боевых действиях в Афганистане, — с 7 тысяч до 10 тысяч сомов.

Семьям погибших военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы — с 1 тысячи до 2 тысяч сомов.

Инвалидам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и лицам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, — с 7 тысяч до 10 тысяч сомов.

Лицам, принимавшим в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии в Чернобыле, — с 2 тысяч 500 до 3 тысяч 500 сомов.

Лицам, принимавшим в 1988-1989 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, — с 1 тысячи до 2 тысяч сомов.

Семьям погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни, умерших инвалидов и умерших участников 1986-1987 годов — с 1 тысячи до 2 тысяч сомов.

Детям до 18 лет первого и двух последующих поколений, имеющих наследственные заболевания и аномалии развития вследствие генетических изменений у родителей, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, — с 1 тысячи до 2 тысяч сомов.

На 1 января 2025-го в Кыргызстане численность участников Афганской войны составляет: