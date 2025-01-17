Жилой комплекс «Кемин-Сити» построят на изъятом у депутата участке

Земельный участок в Кеминском районе Чуйской области общей площадью 353,3 гектара трансформирован из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли населенных пунктов». Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, на этом участке построят жилой комплекс «Кемин-Сити».

Трансформация касается 278,28 гектара садов, 39,9 гектара пастбищ, 2,6 гектара лесных полос, 6,32 гектара каналов и коллекторов, 2,6 гектара дорог, трассы и прочей земли — 23,3 гектара.

Органам местной власти поручено гарантировать целевое использование трансформированного участка, принять меры по изъятию земли у собственников или пользователей, если участок будет использоваться не по назначению или останется неиспользованным, с последующим восстановлением его в первоначальное состояние, а также обеспечить сохранение объектов историко-культурного наследия в случае их обнаружения.

Ранее ГКНБ вернул в госсобственность незаконно приватизированный бывшим депутатом Жогорку Кенеша Нурланом Макеевым 353,3 гектара земли промышленного назначения в Кеминском районе.

Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил, что на возвращенной государству земле планируется строительство жилых домов под государственную ипотеку. ОАО «Государственная ипотечная компания» (ГИК) планирует начать строительные работы в марте-апреле 2025 года.