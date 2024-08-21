Земли, приватизированные бывшим депутатом Жогорку Кенеша, вернули государству

Незаконно приватизированные бывшим депутатом Жогорку Кенеша 353,3 гектара земель промышленного назначения в Кеминском районе Чуйской области вернули государству. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.

По данным собственных источников 24.kg, экс-нардеп, о котором идет речь, — Нурлан Макеев. Он был депутатом шестого созыва парламента. В июне 2018 года скончался.

Пресс-центр ГКНБ отметил, что бывший народный избранник вывел данные земли в частную собственность через аффилированные компании. Их рыночная стоимость — 4 миллиарда 7 миллионов 77 тысяч сомов.