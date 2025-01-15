Иногда жители Бишкека ждут приезда скорой помощи по 3-4 часа. За это время некоторые вызывают частную службу или добираются самостоятельно до больниц. Порой докторам из «103» остается только констатировать смерть человека.

В рамках административно-территориальной реформы (АТР) площадь столицы расширилась, а количество бригад в Центре экстренной медицины (ЦЭМ) осталось практически прежним. Как планируют менять ситуацию?

Итоги реформ и нормы

По нормативным расчетам, на 10 тысяч населения должна приходиться одна круглосуточная бригада скорой помощи. «Исходя из того, что только официально приписанных в центрах семейной медицины более 1 миллиона 270 тысяч, на столицу необходимо хотя бы 120 бригад, у нас их в три раза меньше», — сказал

24.kg

глава ЦЭМ Искендер Шаяхметов.

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По его словам, город Фрунзе, в котором проживало 540 тысяч человек, обслуживало 59 бригад. Но в 1990-2000-х годах реализовали программы реформирования системы здравоохранения «Манас» и «Манас таалими». В результате службу скорой помощи в Бишкеке сократили, оставив всего 20 бригад. Тогда предполагалось, что они будут выезжать только на уличные, экстренные и производственные вызовы.

«Остальные неотложные вызовы должны были выполнять семейные и участковые врачи, которых обещали обеспечить машинами с носилками, портативными кардиографами и так далее. Однако по факту ничего не дали, службу «103» сократили, а вызовы остались», — вспоминает Искендер Шаяхметов.

В 2015-м, по его данным, в Бишкеке было 24 бригады скорой помощи, хотя население заметно выросло. Сейчас их количество едва смогли довести до 42.

Работу в «103» многие считают непрестижной и неблагодарной — пациенты или их родственники оскорбляют медработников, запугивают, могут и ударить. Удержать может только финансовая мотивация.

«Благодаря последнему повышению зарплаты и введению доплат для врачей скорой помощи в 20 тысяч сомов мы смогли значительно сократить дефицит кадров. Если в начале 2024 года у нас было 98 вакантных врачебных ставок, то к декабрю их осталось всего 54», — отметил Искендер Шаяхметов.

Молодой врач без стажа и категорий теперь получает в среднем 50 тысяч сомов на руки, а с учетом коэффициента трудового участия в отдельные месяцы чуть больше.

Однако проблема не только в дефиците кадров, но и в нехватке автотранспорта. В начале января 2025-го, к примеру, при плане 40 бригад автобаза выдала только 36 автомобилей, остальные находились на ремонте.

Большие надежды в ЦЭМ возлагают на грант Евразийского фонда стабилизации и развития и просят предусмотреть для Бишкека не менее 40 машин.

С учетом повышения зарплаты врачам и будущего поступления транспорта центр планирует довести количество бригад до 69.

Пока же ситуация остается сложной, тем более с учетом увеличения зоны обслуживания в рамках АТР.

Опоздания приводят к жалобам

Сотни вызовов, нехватка кадров и санитарного транспорта, пробки на дорогах Бишкека — все это приводит к долгим дозвонам и опозданиям. Например, 31 декабря прошлого года с опозданием выполнено 179 выездов, 1 января 2025-го — 288.

Это приводит к жалобам и недовольству населения. По словам замдиректора ЦЭМ Егора Борисова, согласно анализу, около 40 процентов жалоб не обоснованы, а более 70 процентов вызовов осуществляется не по жизнеугрожающим поводам.

«Например, недавно вызвал скорую помощь температурящий взрослый человек, который не обращался в поликлинику. Но это не наш повод. Он прождал бригаду 4 часа, а когда подошла его очередь, мужчина обругал нашего диспетчера и отказался от бригады, позже написал жалобу в Минздрав. Детей с температурой мы принимаем круглосуточно, а взрослых только ночью, днем им нужно обращаться в поликлинику. По телефону до приезда бригады всех информируют, как можно сбить температуру», — пояснил Искендер Шаяхметов.







Иногда пациенты отказываются от госпитализации. А некоторые, наоборот, настаивают на лечении в больнице, хоть и нет показаний. В итоге стационары все равно отказывают в необоснованной госпитализации, а бригады скорой помощи теряют драгоценное время на дорогу.

Что делать?

Чтобы максимально приблизить помощь в густонаселенную зону города, уже как минимум пять лет

планируется

построить пилотную многопрофильную подстанцию на 12-15 бригад. Земельный участок выделен — на месте аварийного здания бывшей прачечной на территории перинатального центра по улице Суеркулова.

По заказу управления капитального строительства мэрии Бишкека подготовили проектно-сметную документацию, на что из бюджета выделили 1,2 миллиона сомов.

На первом этаже планируют разместить бригады — реанимационную, кардиологическую, неврологическую, педиатрическую, линейные и фельдшерские. На втором разместят диспетчерскую и кол-центр, на третьем — залы для конференций и обучения.

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Вызовы будут принимать 24 диспетчера, или в три раза больше, чем сейчас. В кол-центре врачи будут оказывать консультативную помощь абонентам со всей республики. В том числе планируются дистанционная передача электрокардиограммы, видеоконсультации и так далее.

«Проектная стоимость подстанции — около 350 миллионов сомов. Но проблема в том, что горздрав в 2023 году упразднили, и все лечебные учреждения перешли в Минздрав, поэтому мэрия Бишкека выделять средства на строительство теперь не может», — говорит Искендер Шаяхметов.

А как за рубежом?

Врач-терапевт Мейкингуль Алымбаева

работает

в больнице Санкт-Клеменс (Германия). По ее словам, в ФРГ бригады скорой помощи не делятся по профилю и выезжают на вызовы различной сложности и специфики.

«Роль скорой — оценить состояние больного и показания к госпитализации. На месте лечение проводят, если больной нуждается в экстренной помощи. Если у человека, например, высокая температура, низкое давление, подозрение на сепсис, его везут в больницу, чаще многопрофильную. Уколов на месте не делают.

В состав аптечки в Германии входят лекарства первой необходимости, в Кыргызстане — почти вся аптека. Естественно, больные хотят при температуре получить бесплатно укол. В КР скорая — как бесплатный домашний врач, который приедет, бесплатно обследует и пролечит. Вот и теряют время», — рассказала врач 24.kg.

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По ее словам, изменить ситуацию в Бишкеке помогут открытие новых подстанций, расширение штата, увеличение зарплаты и изменение функций скорой.

«В Кыргызстане бригады делят по профилю: реанимация, педиатрия, гинекология и так далее, и машины оборудованы соответствующим образом. То есть если реанимационная бригада занята, то другой вызов на ожидании. Нужно все бригады объединить и обучить персонал. Возможно, только педиатрию стоит оставить отдельно», — сказала Мейкингуль Алымбаева.

Искендер Шаяхметов считает, что в наших условиях это невозможно.

«Да, советская система скорой помощи дорогостоящая, но при этом очень эффективная, одна из лучших, — подчеркнул он. — Пациент получает квалифицированную помощь от специализированной бригады на догоспитальном уровне. В Кыргызстане и Германии разные модели здравоохранения, включая поликлиники и уровни больниц. На Западе сильно развита страховая медицина.

Наша проблема в том, что сейчас все специализированные бригады находятся на центральной подстанции на Исанова/Чуй. Чтобы доехать до микрорайонов, уходит не менее 30-40 минут с учетом трафика по проспекту Манаса и улице Абдрахманова. Поэтому мы и просим построить новую пилотную подстанцию».

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что вопрос на повестке, идут поиски источников финансирования. «Постараемся в этом году решить проблему», — сказал он 24.kg.