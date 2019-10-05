Врачей скорой помощи пересадят на скутеры. Какие еще новшества ждут службу

Количество вызовов на столичной скорой помощи из года в год растет. В сутки поступает и обрабатывается около 800-900 звонков, выполняется 550-600 вызовов. Что делается для того, чтобы пациенты своевременно получали помощь, и какая реформа службы идет в регионах республики, 24.kg рассказал глава Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

— В конце прошлого года вы внедрили автоматизированную систему управления (АСУ). Как изменилась ситуация с опозданиями? Много пациентов умирает по вашей вине из-за недоезда?

— Таких случаев практически нет. Это первая категория срочности, поэтому практически без опозданий. Качество работы с АСУ намного улучшилось, но решить проблему с опозданиями на 100 процентов, к сожалению, мы не можем по объективным причинам. Просто физически не хватает бригад.

По нормативу на 10 тысяч населения должна быть одна бригада, то есть сегодня нам нужно как минимум 120-130 групп. А их всего 38.

Для этого потребуется примерно 1,2 миллиарда сомов. Другой альтернативный путь — внедрение АСУ, что мы и сделали. Теперь мы сможем обойтись 69 бригадами. Увеличивать будем поэтапно. В новостройке «Ак-Орго» уже строится одна подстанция при поддержке Катарского благотворительного фонда. Мэрия выделила участок под врачебную амбулаторию, и там же решили построить подстанцию для отделения скорой помощи на четыре бригады.Подобная подстанция на пять бригад будет открываться в новостройке «Кок-Жар». И самая больная проблема — обслуживание нижней зоны города. Муниципалитет выделил нам полздания по улице Орозбекова и 5 миллионов сомов на его капремонт. Эта станция будет обслуживать живущих от бульвара Молодой Гвардии до улицы Абдрахманова по проспекту Жибек Жолу и вниз за объездную дорогу. Туда только на дорогу уходило 40-50 минут.

Еще одно здание (бывшая прачечная) находится на территории перинатального центра по улице Суеркулова. Там планируем разместить пилотную многопрофильную подстанцию на 10 бригад. Так мы максимально приблизим помощь в густонаселенную зону города.

Что касается машин, в ноябре 2018-го закупили несколько единиц за счет городского бюджета. В 2019 году в планах приобрести еще шесть, тендер уже прошел. Подвижки есть и по немецкому гранту. После скандала поставщик собирается переделать реанимобили и вернуть их в нормальном состоянии. В перспективе из этих 15 машин город получит пять.

— Хорошо, здания можно построить, машины закупают. А где вы столько врачей наберете?

— Это самый больной вопрос. О кадровой проблеме я неоднократно докладывал в Минздрав. Сейчас открыта клиническая ординатура по специальности «врач скорой помощи», места бюджетные и все равно не востребованы. Из пяти мест два остались вакантными.

Но мы можем формировать бригады из двух фельдшеров. С ними у нас проблем нет, люди стоят в очереди. Искендер Шаяхметов

И общемировая тенденция такая — отход от врачебных специализированных бригад. Другой вариант — принимать на работу ординаторов первого года обучения. К нам пришли очень много желающих, потому что на выбор были ЦСМ в районах или скорая в Бишкеке. Часть ординаторов отработали месяц, понравилось: работа динамичная, и они здесь руку набивают. Я уже готов на то, что этот ординатор поработает у нас два-три года, наберется опыта и уйдет дальше, однако вместо него придет новый.

— Пациенты не будут против, чтобы на них «руку набивали»? К качеству медицинского образования сегодня у многих есть претензии. Даже Минздрав признает эту проблему.

-Возможно, я грубо выразился. В первую очередь, конечно, думаем о том, чтобы больной не пострадал. Прежде чем ординаторы смогут самостоятельно выезжать к пациентам, они проходят волонтерство с грамотными врачами и фельдшерами, учатся, практикуются, набираются опыта, а затем работают бок о бок с опытными специалистами.

— Одна из основных причин дефицита кадров — низкая зарплата. Как решается вопрос финансовой мотивации врачей?

— Это тоже очень больной вопрос. Сейчас просчитывают варианты, как поднять нам зарплату. Опять же в отрыве от общей системы сделать это невозможно (хотя семейным врачам и фтизиатрам именно так и повысили). Поэтому есть два варианта: или поднимать зарплату всем медработникам, что сложно выполнимо, или доплачивать за опасные условия труда.

Сегодня врач скорой помощи в среднем на руки после отчислений получает 8-9 тысяч сомов. В эту же сумму включены надбавка мэрии в 4 тысячи сомов и 15-процентная доплата за так называемые выездные.

Раньше была надбавка до 70 процентов от оклада за стаж работы 10 и более лет. У нас наберется человек 15 с таким стажем, им на доплату в год потребовалось бы около 6 миллионов сомов. Люди у нас просто не задерживаются. Текучесть высокая, большой стаж не нарабатывают.

— Почему врачи уходят? Часто ли нападают на них родственники пациентов?

— Условия труда сложные. И почему-то многие считают работу на скорой непрестижной. Хотя есть и активная молодежь. В этом году в реанимацию пришли очень толковые ребята. Минздрав по распределению направил к нам 12 человек.

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К сожалению, от агрессии родственников пациентов врачи не застрахованы. Но бить стали меньше. Два года назад была какая-то волна, 18 нападений совершили, в этом году всего три случая. Есть страховка лишь на случай ДТП.

— Недавно вы объездили несколько регионов республики. Какая ситуация с доступом к скорой помощи там?

— Мы были в Джалал-Абаде, Ноокате, Кара-Суу, на Иссык-Куле. Машины в ужасном состоянии. Так называемые буханки, носилки и чемодан с набором медикаментов. Все. Сейчас большая надежда на технический грант России. Поступит 1,1 тысячи машин, из них 588 — именно для скорой помощи. Сделали картирование по регионам, практически полностью обновим парк по республике.

А вот на Иссык-Куле (Тон, Джети-Огуз, Тюп) за счет пилотного проекта при поддержке доноров приемное отделение оборудовано по последнему слову — дефибриллятор, кардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, переносная рентген-установка.

У нас в настоящее время только два самостоятельных учреждения скорой помощи — в Бишкеке и Оше. Региональные отделения скорой помощи переведут из состава ЦСМ в территориальные и областные больницы в отделения экстренной медицины. Больные от этого только выиграют. При необходимости из отделения к ним могут выехать дежурные врачи (сейчас же в регионах бригады только фельдшерские).

— Какие еще изменения вы хотели бы внедрить в службе?

— Очень большая проблема — отсутствие больницы скорой помощи для взрослых. Такое круглосуточное учреждение принимает разнопрофильных больных в одном месте. К примеру, у пациента черепно-мозговая травма плюс травмы грудной клетки, конечностей, живота. Нейротравма у нас в Нацгоспитале, с травмами грудной клетки и живота отправляют в НХЦ, а с травмами конечностей — в БНИЦТиО. Так и возим больных по городу.

Фото иллюстрированное. Скутер

Скутер — тоже одно из решений больших городов. В перспективе я планирую внедрить хотя бы на нескольких подстанциях выездные бригады именно на скутерах. Они будут обслуживать вызовы первой категории (автоаварии, происшествия в общественных местах) и оказывать помощь до приезда другой бригады. Планов много, работаем.