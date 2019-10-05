12:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Врачей скорой помощи пересадят на скутеры. Какие еще новшества ждут службу

Фото из интернета

Количество вызовов на столичной скорой помощи из года в год растет. В сутки поступает и обрабатывается около 800-900 звонков, выполняется 550-600 вызовов. Что делается для того, чтобы пациенты своевременно получали помощь, и какая реформа службы идет в регионах республики, 24.kg рассказал глава Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

— В конце прошлого года вы внедрили автоматизированную систему управления (АСУ). Как изменилась ситуация с опозданиями? Много пациентов умирает по вашей вине из-за недоезда?

— Таких случаев практически нет. Это первая категория срочности, поэтому практически без опозданий. Качество работы с АСУ намного улучшилось, но решить проблему с опозданиями на 100 процентов, к сожалению, мы не можем по объективным причинам. Просто физически не хватает бригад.

По нормативу на 10 тысяч населения должна быть одна бригада, то есть сегодня нам нужно как минимум 120-130 групп. А их всего 38.

Для этого потребуется примерно 1,2 миллиарда сомов. Другой альтернативный путь — внедрение АСУ, что мы и сделали. Теперь мы сможем обойтись 69 бригадами. Увеличивать будем поэтапно. В новостройке «Ак-Орго» уже строится одна подстанция при поддержке Катарского благотворительного фонда. Мэрия выделила участок под врачебную амбулаторию, и там же решили построить подстанцию для отделения скорой помощи на четыре бригады.
Подобная подстанция на пять бригад будет открываться в новостройке «Кок-Жар». И самая больная проблема — обслуживание нижней зоны города. Муниципалитет выделил нам полздания по улице Орозбекова и 5 миллионов сомов на его капремонт. Эта станция будет обслуживать живущих от бульвара Молодой Гвардии до улицы Абдрахманова по проспекту Жибек Жолу и вниз за объездную дорогу. Туда только на дорогу уходило 40-50 минут.

Еще одно здание (бывшая прачечная) находится на территории перинатального центра по улице Суеркулова. Там планируем разместить пилотную многопрофильную подстанцию на 10 бригад. Так мы максимально приблизим помощь в густонаселенную зону города.

Что касается машин, в ноябре 2018-го закупили несколько единиц за счет городского бюджета. В 2019 году в планах приобрести еще шесть, тендер уже прошел. Подвижки есть и по немецкому гранту. После скандала поставщик собирается переделать реанимобили и вернуть их в нормальном состоянии. В перспективе из этих 15 машин город получит пять.

— Хорошо, здания можно построить, машины закупают. А где вы столько врачей наберете?

— Это самый больной вопрос. О кадровой проблеме я неоднократно докладывал в Минздрав. Сейчас открыта клиническая ординатура по специальности «врач скорой помощи», места бюджетные и все равно не востребованы. Из пяти мест два остались вакантными.

Но мы можем формировать бригады из двух фельдшеров. С ними у нас проблем нет, люди стоят в очереди.

Искендер Шаяхметов
И общемировая тенденция такая — отход от врачебных специализированных бригад. Другой вариант — принимать на работу ординаторов первого года обучения. К нам пришли очень много желающих, потому что на выбор были ЦСМ в районах или скорая в Бишкеке. Часть ординаторов отработали месяц, понравилось: работа динамичная, и они здесь руку набивают. Я уже готов на то, что этот ординатор поработает у нас два-три года, наберется опыта и уйдет дальше, однако вместо него придет новый.

— Пациенты не будут против, чтобы на них «руку набивали»? К качеству медицинского образования сегодня у многих есть претензии. Даже Минздрав признает эту проблему.

-Возможно, я грубо выразился. В первую очередь, конечно, думаем о том, чтобы больной не пострадал. Прежде чем ординаторы смогут самостоятельно выезжать к пациентам, они проходят волонтерство с грамотными врачами и фельдшерами, учатся, практикуются, набираются опыта, а затем работают бок о бок с опытными специалистами.

— Одна из основных причин дефицита кадров — низкая зарплата. Как решается вопрос финансовой мотивации врачей?

— Это тоже очень больной вопрос. Сейчас просчитывают варианты, как поднять нам зарплату. Опять же в отрыве от общей системы сделать это невозможно (хотя семейным врачам и фтизиатрам именно так и повысили). Поэтому есть два варианта: или поднимать зарплату всем медработникам, что сложно выполнимо, или доплачивать за опасные условия труда.

Сегодня врач скорой помощи в среднем на руки после отчислений получает 8-9 тысяч сомов. В эту же сумму включены надбавка мэрии в 4 тысячи сомов и 15-процентная доплата за так называемые выездные.

Раньше была надбавка до 70 процентов от оклада за стаж работы 10 и более лет. У нас наберется человек 15 с таким стажем, им на доплату в год потребовалось бы около 6 миллионов сомов. Люди у нас просто не задерживаются. Текучесть высокая, большой стаж не нарабатывают.

— Почему врачи уходят? Часто ли нападают на них родственники пациентов?

— Условия труда сложные. И почему-то многие считают работу на скорой непрестижной. Хотя есть и активная молодежь. В этом году в реанимацию пришли очень толковые ребята. Минздрав по распределению направил к нам 12 человек.

Читайте по теме
Спустя год Минздрав ничего не сделал, чтобы приравнять медиков к спецслужбам
К сожалению, от агрессии родственников пациентов врачи не застрахованы. Но бить стали меньше. Два года назад была какая-то волна, 18 нападений совершили, в этом году всего три случая. Есть страховка лишь на случай ДТП.

— Недавно вы объездили несколько регионов республики. Какая ситуация с доступом к скорой помощи там?

— Мы были в Джалал-Абаде, Ноокате, Кара-Суу, на Иссык-Куле. Машины в ужасном состоянии. Так называемые буханки, носилки и чемодан с набором медикаментов. Все. Сейчас большая надежда на технический грант России. Поступит 1,1 тысячи машин, из них 588 — именно для скорой помощи. Сделали картирование по регионам, практически полностью обновим парк по республике.

А вот на Иссык-Куле (Тон, Джети-Огуз, Тюп) за счет пилотного проекта при поддержке доноров приемное отделение оборудовано по последнему слову — дефибриллятор, кардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, переносная рентген-установка.

У нас в настоящее время только два самостоятельных учреждения скорой помощи — в Бишкеке и Оше. Региональные отделения скорой помощи переведут из состава ЦСМ в территориальные и областные больницы в отделения экстренной медицины. Больные от этого только выиграют. При необходимости из отделения к ним могут выехать дежурные врачи (сейчас же в регионах бригады только фельдшерские).

— Какие еще изменения вы хотели бы внедрить в службе?

— Очень большая проблема — отсутствие больницы скорой помощи для взрослых. Такое круглосуточное учреждение принимает разнопрофильных больных в одном месте. К примеру, у пациента черепно-мозговая травма плюс травмы грудной клетки, конечностей, живота. Нейротравма у нас в Нацгоспитале, с травмами грудной клетки и живота отправляют в НХЦ, а с травмами конечностей — в БНИЦТиО. Так и возим больных по городу.

иллюстрированное
Фото иллюстрированное. Скутер

Скутер — тоже одно из решений больших городов. В перспективе я планирую внедрить хотя бы на нескольких подстанциях выездные бригады именно на скутерах. Они будут обслуживать вызовы первой категории (автоаварии, происшествия в общественных местах) и оказывать помощь до приезда другой бригады. Планов много, работаем.
Ссылка:
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Врачам скорой помощи заплатят за труд меньше запланированного
Мэрия Бишкека приобретет новые автомашины скорой помощи
«Безопасный город». На покупку машин скорой помощи выделят 35 миллионов сомов
Премьер-министр посетил Центр экстренной медицины и увидел работу новой системы
«Безопасный город». Часть штрафов направят на финансирование скорой помощи
В Бишкеке хотят открыть новую станцию экстренной помощи. У БГК просят финансы
В Минздраве рассказали, почему не купили машины скорой вместо внедорожников
В Бишкеке выселяют подстанцию скорой помощи
Центр экстренной медицины Бишкека перейдет на усиленный режим работы
Скорая помощь Бишкека получила автоматизированную систему управления
Популярные новости
Встаньте и&nbsp;идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей Встаньте и идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей
Людей, выдававших себя за&nbsp;племянницу Матраимова Айназик, вычислили Людей, выдававших себя за племянницу Матраимова Айназик, вычислили
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Текебаева&nbsp;&mdash; Чотонова появились новые свидетели В суде по делу Текебаева — Чотонова появились новые свидетели
МЧС предупреждает: завтра в&nbsp;Бишкеке включат тревожные сирены МЧС предупреждает: завтра в Бишкеке включат тревожные сирены
Бизнес
Изучи историю автомобиля перед покупкой в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; и&nbsp;авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;KIA Motors АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в&nbsp;мобильном приложении MegaPay MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay