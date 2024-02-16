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Общество

Машины скорой помощи купят на грант Евразийского фонда стабилизации и развития

Евразийский фонд стабилизации и развития выделяет грант на закупку машин скорой помощи для Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в рамках рабочей поездки в Россию министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с исполнительным директором Евразийского фонда стабилизации и развития Андреем Широковым. Стороны обсудили новый проект по развитию системы здравоохранения в КР, который предусматривает закупку машин скорой помощи для страны.

По итогам встречи достигнута договоренность о выделении гранта в размере $3 миллионов на закупку 120 машин скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286902/
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