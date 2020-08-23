Немцы победили COVID дисциплиной. Врач-кыргызстанка об опыте работы в Германии

Врач Мейкингул Алымбаева пять лет назад уехала жить с семьей в Германию. Сейчас она работает в больнице города Гельдерна и лечит больных коронавирусом.

О жизни в Германии, борьбе с мировой пандемией и о немецких методах лечения больных COVID-19 Мейкингул Алымбаева рассказала 24.kg. Вместе с другими врачами из Австрии, Украины и России она онлайн консультирует кыргызстанцев и поддерживает коллег в КР.

Фото из личного архива. Мейкингул Алымбаева

— В Германию я приехала после окончания КГМА в Бишкеке в 2004 году, чтобы пройти ординатуру. Училась в городе Галле. Профессор Нурлан Бримкулова — мой наставник. После окончания ординатуры вернулась в Кыргызстана и поступила в аспирантуру КРСУ, работала врачом в отделении пульмонологи Национального госпиталя и Городской клинической больнице № 1.

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В 2015-м по семейным обстоятельствам снова уехала в Германию. Сейчас работаю и прохожу специализацию по внутренней медицине (терапевт). Здесь, чтобы получить какую-то специальность, надо пройти пятигодичное обучение. Но в то же время можно работать обычным врачом. Вместе с семьей живу в городе Гельдерне, это земля Нордрайн Вестфален (земля Северный Рейн-Вестфалия), работаю в госпитале Санкт-Клеменс.

— Отличаются ли методы лечения в Германии и Кыргызстане?

— Разница существенная. В Германии врач должен обладать навыками минимальных методов обследования: инвазивные, УЗИ, ЭХО, ЭКГ и другие.

В Германии при поступлении больного каждый врач сам проводит диагностику. У него есть доступ к лаборатории и необходимой аппаратуре.

В Кыргызстане же врач направляет пациента на рентген и другие обследования, на основании которых можно поставить диагноз и назначить лечение.

В рамках специализации каждый врач обязан пройти курс реанимации в течение полугода и обладать навыками ведения тяжелобольных.

— Испытывали ли вы разочарование от выбранной профессии?

— Когда работала в Кыргызстане, разочарование было из-за заработной платы. Но у меня всегда были хороший коллектив, наставники и возможности для профессионального роста.

— Какие меры принимаются в Германии в борьбе с коронавирусной инфекцией?

— У нас не было строгого карантина. Работали продуктовые магазины, пекарни, аптеки, больницы. Общественные места были закрыты, большинство компаний ушли на удаленку. Люди имели право выходит на улицу только в масках и сохранять дистанцию. В супермаркеты пускали по 20 человек, при этом все соблюдали дистанцию в 2 метра.

С самого начала пожилые люди самоизолировались. Их обеспечивали продуктами и всем необходимым волонтерские группы, организованные в нашем городе.

Контактные тоже по своей инициативе самоизолировались на 14 дней.

Местные власти объясняли: в случае появления симптомов граждане должны в первую очередь изолироваться дома и никуда не выходить, даже не ходить в больницу. Со своими участковыми врачами они общались по телефону.

В начале в нашем городе у всех подряд брали анализы, потом решили брать только у тех, кто обращается с симптомами, так как был очень большой наплыв больных.

Наша семья тоже переболела коронавирусом. Я заразилась на работе, затем заболел супруг. У нас была легкая форма, находились дома и не выходили на улицу в течение месяца, пока наши анализы не показали отрицательный результат. Отмечу, мы ничем не лечились.

Друзья снабжали нас продуктами, они оставляли все у наших дверей, и мы забирали.

Думаю, Германии удалось избежать массового распространения инфекции и многочисленных человеческих жертв только благодаря большой самодисциплине населения.

— Больница, где вы работаете, тоже лечит инфицированных COVID-19. Расскажите, как работали больницы, какие меры предосторожности принимали медики?

— Мы принимаем больных с марта, когда появились первые случаи заражения в нашем городе. За весь период поступило около 50 больных, трое из них нуждались в аппарате ИВЛ, 10 человек, в основном пожилые люди старше 70 лет, к сожалению, умерли.

Коронавирус Германию тоже застал врасплох: правительство не знало, как себя вести, протоколы лечения и организация работы медиков и других общественных организаций менялись несколько раз, бывало, что в полночь мы получали новый указ. При этом все освещалось через СМИ. В течение недели правила могли измениться несколько раз.

В больницах не хватало СИЗ и FFp2 масок, пока мы не получили новую поставку с Китая. Нам приходилось обрабатывать маски в микроволновке. Мейкингул Алымбаева

Вирус проник в мое отделение, заразились три врача и восемь медсестер. Наша санитарка после смерти одного из пациентов зашла в его палату без СИЗ и тоже заболела.

Хочу обратиться к нашим соотечественникам и попросить не ходить на массовые мероприятия. Вижу, что в Кыргызстане на похоронах, поминках собирается множество людей. Родственники умершего тоже являются контактными, вирус может сохраняться на поверхности бытовых предметов, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем.

В Германии нет инфекционных больниц и отделений. Туберкулез, гепатит и СПИД мы лечим в обычной клинике, но пациенты содержатся в отдельных палатах. Только в Берлине есть инфекционный центр Института Роберта Коха.

Во время вспышки COVID-19 в каждой больнице открыли специальные блоки с отдельным входом. Мы средства индивидуальной защиты (одноразовый халат) надеваем только, когда входим в палату больного. В отделении ходим в хирургических костюмах и при выходе снимаем их. Так легче, потому что ходить в СИЗах очень трудно.

— В Германии были споры по внебольничной пневмонии?

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— Да, у нас тоже были больные, которые при отрицательном ПЦР-тесте имели все симптомы ковида. В таких случаях Институт Роберта Коха рекомендует проводить тесты на антитела для точности диагноза.

— Чем и как лечите больных коронавирусной инфекцией?

— Идеального лечения на сегодняшний день не существует, к сожалению. Каждая страна лечит по мере возможности и доступности.

Не согласна с утверждениями, что врачи Кыргызстана виноваты в высоких показателях смертности от коронавируса.

У наших медиков ограниченные возможности. Они без необходимых условий борются и буквально вытаскивают пациентов с того света. Это героизм! Мейкингул Алымбаева

Немцы очень осторожный народ, они никогда не начнут принимать недоказанные препараты. Например, из противовирусных препаратов ни один не рекомендован для лечения ковида. Германия ждет, пока лекарство пройдет все уровни доказательности. Здесь на людях не экспериментируют.

— Что вы назначаете больным коронавирусом?

— Антибиотики у нас принимаются на госпитальном уровне, если у человека средне-тяжелое течение заболевания, — когда температура держится 3-5 дней и анализ крови показывает бактериальное воспаление. Антибиотики выбираются как при атипичной пневмонии.

Сейчас в Кыргызстане используются резервные антибиотики, и это приведет к тому, что через год в КР будут появляться мультирезистентные штаммы бактерий, которые вылечить почти невозможно. Мейкингул Алымбаева

Антикоагуляционная терапия тоже назначается в зависимости от тяжести течения, сопутствующих заболеваний и величины D-димеры (его повышение указывает на вероятность тромбоза в организме) и только в больнице, поскольку нужен строгий врачебный контроль. Очень плохо, что сейчас в КР чуть ли не все принимают антикоагулянты.

Химических смесей в Германии вообще не существует. Единственное, мы можем дать пациенту парацетамол внутривенно при высокой температуре.

Фото из личного архива. Мейкингул Алымбаева (вторая слева) с коллегами

Надо помнить, что после болезни симптомы потливости, слабости и кашель сохраняются долгое время, на третьей-четвертой неделе может появиться субфебрильная температура (не выше 37,5 градуса). При этом лечения никакого не требуется. Многие после того как пролечатся, идут делать рентген грудной клетки или КТ. И с заключением о наличии признаков пневмонии заново получают антибиотики, при этом не имея никаких симптомов. Признаки пневмонии (инфильтрации) на рентгене будут еще сохраняться около месяца после перенесенного заболевания.

Чтобы восстановиться, советую хорошо питаться, дышать свежим воздухом, делать дыхательную гимнастику. В Германии мы направляем постковидных пациентов на реабилитацию.

— Вы вошли в группу кыргызских врачей за границей — jardamforKG, где медики из Германии, Украины, Австрии, России проводят онлайн-консультации для граждан КР. В чем нуждаются кыргызстанцы?

— Наша онлайн-консультация существует благодаря слаженной работе программистов, волонтеров и медиков. Последние, несмотря на свою загруженность, выделяют время и для этой платформы.

Первую неделю мы проконсультировали 300 человек. Наша задача — разгрузить коллег в Кыргызстане, оказать поддержку и психологическую помощь больным. Готовы консультировать и самих медиков. Некоторые коллеги, например, отправляют мне рентгеновские снимки, чтобы определить, есть ли пневмония.

Кыргызстанцы напуганы и в панике, им необходима психологическая помощь. Мы объясняем, как правильно себя вести при инфицировании и в случае возникновения первых признаков. Многие переболевшие напуганы из-за сохранившегося кашля и других симптомов.

Меня пугает, что медицина в Кыргызстане сфокусирована только на коронавирусе. Во время эпидемии не отступили и другие болезни. Мейкингул Алымбаева

Врачи иногда забывают, что признаки одышки и боли в груди могут свидетельствовать о других патологиях.

К нам обратилась одна девушка, у ее бабушки, пока лежала с коронавирусной пневмонией в стационаре, почернела нога. То есть врачи лечили от пневмонии, но не обратили на это внимания. Мы посоветовали срочно показать ее хирургам. В итоге, к сожалению, ей ампутировали ногу.

— Что вы советуете людям, которые почувствовали у себя симптомы болезни?

— Отмечу фазы заболевания. Первая — высокая температура, головная боль, кашель и в некоторых случаях диарея или рвота, потеря обоняния и вкуса. Затем вроде идет спад, но с 8-14-го дня снова может быть ухудшение состояния. Течение болезни волнообразное.

Советую вести дневник с первых симптомов: температура, частота дыхания, сатурация и жалобы. Больной сам может проследить ухудшение состояния.

Не советую делать компьютерную томографию. Очень высокая доза облучения приводит к риску возникновения опухоли. В Германии мы при подозрении на коронавирус или пневмонию назначаем рентген грудной клетки. К тому же КТ первые дни не покажет ничего, только на 7-10-й день могут быть признаки пневмонии, но нужно ориентироваться на самочувствие, прежде чем назначать лекарства.

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