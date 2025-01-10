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Общество

В объективе: пять президентов США на похоронах Джимми Картера

В Вашингтоне прошли похороны 39-го президента США Джимми Картера. Почтить его память собрались нынешний и бывшие президенты страны — Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Похоронная церемония проходила в Национальном соборе Вашингтона. Издание BBC опубликовало фотографии с места поминальной службы.

BBC. Getty Images
Фото BBC. Getty Images

Фотографы запечатлели кадры мило беседующих Дональда Трампа и Барак Обамы, некогда состоявших в политическом противостоянии. Первая леди Мелания Трамп присоединилась к церемонии, но экс-первая леди Мишель Обама отсутствовала по причине конфликта по времени. На момент похорон она находилась на Гавайях, где семья Барака Обамы традиционно проводит рождественские каникулы.

Недалеко от Дональда Трампа сидели вице-президент Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон с супругом. По данным BBC, бывшие политические оппоненты не обменялись рукопожатием и не произнесли ни слова друг другу во время всего прощального процесса.

BBC. Getty Images
Фото BBC. Getty Images
Проститься с экс-президентом прибыли мировые лидеры и международные чиновники, в том числе канадский премьер-министр Джастин Трюдо, принц Эдвард, герцог Эдинбургский, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза и нидерландская принцесса Мейбл Оранж-Нассау.

Джимми Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет от продолжительного онкологического заболевания. Последние годы жизни он провел на хосписном лечении дома в штате Джорджия.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316418/
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