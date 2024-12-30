Скончался 39-й президент США Джимми Картер. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сына Картера, Джеймса.

Фото СМИ. Скончался 39-й президент США Джимми Картер

Джимми Картер избрался на пост президента в 1976 году от Демократической партии. До этого он был губернатором Джорджии и сенатором от этого штата.

Выборы 1980 года Картер проиграл Рональду Рейгану и после этого основал правозащитный центр Картера. В 2002-м бывший президент получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».

В 2015 году у Джимми Картера диагностировали онкологическое заболевание. В 2023-м он отказался от дальнейшего лечения и решил провести остаток жизни дома в Плейнсе (штат Джорджия), получая хосписный уход.

Масштабная церемония прощания с экс-президентом США Картером пройдет в Вашингтоне, объявил Джо Байден.

Дональд Трамп и его жена Мелания также выразили соболезнования семье и близким Картера.