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Общество

В Узбекистане начнут конфисковывать криптоактивы, выявленные в ходе следствия

В Узбекистане будут конфисковывать криптоактивы во время досудебного или уголовного расследования. Принят соответствующий документ, сообщает Министерство юстиции.

Следственные действия, связанные с криптовалютой, будут проводить с участием специалистов, компетентных в этой сфере. Криптоактивы могут быть изъяты, конфискованы, арестованы для возмещения ущерба или приняты в качестве доказательств.

Информация о возможных нарушениях, связанных с криптоактивами, может поступать из следующих источников:

  • сообщения о подозрительных операциях;
  • данные от поставщиков услуг и майнеров;
  • информация от контролирующих или лицензирующих органов;
  • открытые источники информации.

Отмечается, что в ходе расследований доказательства правонарушений, связанных с криптоактивами, могут быть найдены: на электронных устройствах (компьютерах, смартфонах); в криптокошельках; на бумажных носителях, блокнотах и в других личных вещах.

Учет изъятых, конфискованных и признанных вещественными доказательствами криптоактивов ведется органами следствия и предварительного следствия.

Нововведение направлено на предотвращение финансовых преступлений и усиление контроля над цифровыми активами. Ранее в МВД Узбекистана предупредили о буме закрытых групп в Telegram по торговле криптовалютой и заявили, что крупные мошенники и ОПГ используют анонимные криптоактивы для проведения своих финансовых операций.

Согласно законодательству, торговля криптовалютами в Узбекистане разрешена только через официальные платформы. За операции с активами через нелицензированные биржи предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315853/
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