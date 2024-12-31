В Узбекистане начнут конфисковывать криптоактивы, выявленные в ходе следствия

В Узбекистане будут конфисковывать криптоактивы во время досудебного или уголовного расследования. Принят соответствующий документ, сообщает Министерство юстиции.

Следственные действия, связанные с криптовалютой, будут проводить с участием специалистов, компетентных в этой сфере. Криптоактивы могут быть изъяты, конфискованы, арестованы для возмещения ущерба или приняты в качестве доказательств.

Информация о возможных нарушениях, связанных с криптоактивами, может поступать из следующих источников:

сообщения о подозрительных операциях;

данные от поставщиков услуг и майнеров;

информация от контролирующих или лицензирующих органов;

открытые источники информации.

Отмечается, что в ходе расследований доказательства правонарушений, связанных с криптоактивами, могут быть найдены: на электронных устройствах (компьютерах, смартфонах); в криптокошельках; на бумажных носителях, блокнотах и в других личных вещах.

Учет изъятых, конфискованных и признанных вещественными доказательствами криптоактивов ведется органами следствия и предварительного следствия.

Нововведение направлено на предотвращение финансовых преступлений и усиление контроля над цифровыми активами. Ранее в МВД Узбекистана предупредили о буме закрытых групп в Telegram по торговле криптовалютой и заявили, что крупные мошенники и ОПГ используют анонимные криптоактивы для проведения своих финансовых операций.

Согласно законодательству, торговля криптовалютами в Узбекистане разрешена только через официальные платформы. За операции с активами через нелицензированные биржи предусмотрена административная и уголовная ответственность.