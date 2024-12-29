Авиакатастрофа в Актау. Медицинская бригада вылетела из Кыргызстана

Медицинская бригада со всем необходимым медоборудованием вылетела сегодня, 29 декабря, в Актау, чтобы доставить гражданина Кыргызстана Рината Асанова на родину. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

Накануне Ринат Асанов, получивший тяжелые травмы в результате авиакатастрофы в Актау (Казахстан), пришел в сознание. Транспортировка пациента находится под личным контролем министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева.

Фото МЗ КР

Ранее пресс-служба МИД КР сообщала, что по поручению президента Садыра Жапарова Министерство иностранных дел и посольство Кыргызстана в Казахстане проводят комплексные мероприятия по транспортировке на родину кыргызских граждан, пострадавших в авиакатастрофе в Актау.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. Погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших — три гражданина Кыргызстана.