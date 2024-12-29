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Общество

Двое кыргызстанцев, пострадавших в авиакатастрофе, вернутся на родину 30 декабря

По поручению президента Садыра Жапарова Министерство иностранных дел и посольство Кыргызстана в Казахстане проводят комплексные мероприятия по транспортировке на родину кыргызских граждан, пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

28 декабря 2024 года представители компетентных служб Кыргызстана прибыли в Актау при координации посольства КР в Казахстане. Они встретились с пострадавшими для оказания необходимой помощи.

В настоящее время посольство КР совместно с компетентными органами Кыргызстана и Казахстана работает над организацией транспортировки гражданина Кыргызстана А.Р., 1998 года рождения, специально оборудованным воздушным судном.

Другие пострадавшие, чье состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, будут отправлены в Кыргызстан 30 декабря в сопровождении представителей компетентных служб и родственников.

Кроме того, посольством КР прорабатываются опросы выплат компенсаций. Размеры выплат будут определены в ближайшее время, после чего они будут предоставлены пострадавшим.

Кроме того, посольство ведет переговоры с представителями авиакомпании «АЗАЛ» по вопросам страховых выплат, заявленных ими в рамках компенсации пострадавшим.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России.  Погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших — три гражданина Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315703/
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