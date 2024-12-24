Елки, Пэр Ноэль, угощенья. Как встречают Новый год в разных странах

Нарядить елку, украсить дом, купить подарки и продумать меню — это и многое другое планируют многие люди в декабре. Но если для одних Новый год — это один из главных семейных праздников с устоявшимися традициями, то для других — обычный день календаря. Кто и как отмечает Новый год?

Семейный праздник

В Кыргызстане давно сложилась традиция праздновать Новый год с наряженной елкой, сладкими кульками и семейным ужином в ночь на 1 января.

Города в республике заранее наряжают к празднику. В последние годы елки на главных площадях становятся все краше. Многие дети пишут письма Деду Морозу. Взрослые подводят итоги и определяют планы на будущий год. Вера в чудо, волшебство, надежда на лучшие перемены в предновогодние дни есть даже у самых заядлых скептиков.

Фото 24.kg. Главная елка в Бишкеке

В этом году мэрии городов решили отказаться от громких салютов по предложению экологов. Но это не значит, что абсолютно все граждане поддержат это. После боя курантов и звона бокалов с шампанским люди откроют форточки, чтобы «впустить» новый год в дом и начнут поздравлять близких.

Ограничения тоже есть

Конечно, часть граждан поступает более рационально, отказываясь от чрезмерного потребления. А кто-то просто не может позволить себе шикарный праздник из-за бедности.

Вместе с тем в Кыргызстане все чаще звучат мнения, особенно в соцсетях, о том, что Новый год не тот праздник, который стоит отмечать кыргызстанцам.

В практике школьного психолога Мээрим Рыскуловой были родители, которые по религиозным причинам не допускали своих детей к школьным праздничным мероприятиям.

«По моему мнению, это не совсем полезно для ребенка — он будет чувствовать себя изолированным от класса», — говорит специалист.

По ее словам, ощущение праздника очень важно для детей, и особенно в Новый год.

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«Как по мне, именно этот праздник больше для детей. Все новогодние ритуалы — украшение елки, хороводы, подарки, стишки, костюмы — благотворно влияют на становление личности. Теплые воспоминания о праздничных семейных ритуалах всегда будут служить для человека в качестве «топлива» во взрослой жизни», — поделилась с 24.kg своим мнением Мээрим Рыскулова.

Некоторые же кыргызстанцы считают логичным праздновать наступление года весной, когда сходит снег, пробуждается природа и все вокруг обновляется.

Иранские и тюркские народы отмечают Новый год в день весеннего равноденствия — 21 марта. В разных странах написание и произношение праздника отличается — Нооруз, Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз. Он включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Полено на столе

В Европе и США главным праздником является все-таки Рождество, которое приходится на 25 декабря, а Новый год, скорее, напоминает завершение череды праздничных дней.

Елки, инсталляции, световые иллюминации создают особую атмосферу буквально с первых дней декабря. В крупных европейских городах открываются ярмарки, где можно отведать вкусные шоколадные вафли и острые сосиски, согреться кружечкой ароматного глинтвейна. Большое внимание уделяют рождественской тематике.

Фото из интернета. Рождественская ярмарка в Страсбурге

Во Франции также популярны рождественские ярмарки, особенно в Страсбурге, Эльзасе. В киосках продают ремесленные изделия, рождественские украшения, крендельки, пряники и горячие напитки (глинтвейн и горячий шоколад).

В канун Рождества семьи собираются за большим праздничным ужином с традиционными блюдами. В Провансе есть традиция подавать 13 десертов после сочельника, символизирующих Иисуса и 12 апостолов. Они включают сухие и свежие фрукты, нугу и местную выпечку. Рождественское полено — традиционный десерт, символизирующий большое полено, которое когда-то сжигали в камине всю рождественскую ночь.

Фото из интернета. Рождественское полено

В Новый год французы запускают фейерверки и салюты, словно отгоняя все плохое, что было в прошлом году. На Елисейском проспекте 31 декабря публику ждет парад артистов.

Пельмени и фонарики

Наши соседи китайцы отмечают Новый год по лунному календарю. Чуньцзе, или Праздник весны, является для них одним из главных.

Его наступление связано с фазами Луны, поэтому постоянной даты нет. Праздник приходится на первое новолуние первого месяца года, между 12 января и 19 февраля. В 2025 году жители КНР канун Нового года отметят 28 января.

Есть особые традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение и играют важную роль в укреплении семейной и социальной гармонии.

Огромное внимание уделяют чистоте: китайцы тщательно убирают в домах, чтобы подготовить их к Новому году. Они верят, что наведение чистоты и избавление от лишних вещей поможет преодолеть прежние неудачи и привлечь благополучие.

Праздник отмечают в семейном кругу. Младшее поколение с детьми приезжает в дом к пожилым родителям. Принято покупать новую одежду для встречи Нового года и лепить пельмени (цзяоцзы). При лепке в один из них кладут монетку. Кому она попадется, тот весь год будет чрезвычайно удачлив.

Фото «Синьхуа». Встреча праздника Весны

Люди пишут парные надписи на красных листах бумаги с пожеланиями счастья и развешивают красные фонарики. Почему именно красный? Этот цвет ассоциируется со счастьем, благополучием и удачей.

Неотъемлемой частью праздничных торжеств в Китае с древних времен являются танцы дракона и льва.

Кстати, в этом году ЮНЕСКО включила праздник Весны в список нематериального культурного наследия человечества.

Кадомацу вместо елки

В Японии Новый год отмечают 1 января, он имеет статус государственного праздника. С ним связано множество игр, ритуалов и церемоний.

В преддверии этой даты японцы прибирают в домах, проводят церемонии очищения, покупают подарки для друзей и близких, которые традиционно упаковывают в отрезы ткани (фурошики). Принято отправлять новогодние поздравительные открытки, готовить праздничные блюда, каждое из которых несут свой символический смысл.

Фото 24.kg. Фурошики, выставка в Историческом музее

У входа в дом японцы устанавливают новогоднее украшение кадомацу, которое символически охраняет дом от злых сил. Их изготавливают из сосны и бамбука, перевязанных соломенной веревкой. Еще одно украшение — шимеказари — обычно размещается над крыльцом у входной двери домов и в храмах, как пожелание счастья, удачи и всяческих благ.