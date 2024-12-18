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Общество

В Баткенской области тоже решили отказаться от салютов в новогоднюю ночь

В Баткенской области решили отказаться от салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.

Отмечается, что местные чиновники поддержали инициативу Министерства природы, которое обратилось к кыргызстанцам с просьбой отказаться от использования пиротехнических средств для защиты экологии, обеспечения безопасности населения и предотвращения пожаров.

Общеизвестно, что пиротехнические материалы при использовании выделяют вредные и опасные вещества, которые ухудшают качество воздуха.

Организация фейерверков требует и значительных финансовых затрат. Местные власти считают, что эти средства целесообразнее направить на решение социальных проблем региона.

В Баткене будет введен запрет на использование пиротехнических материалов.

Напомним, мэрия Бишкека тоже поддержала предложение Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора об отмене праздничного салюта на Новый год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314510/
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