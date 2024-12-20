В Оше здание детского сада используют как онкологическую больницу и проводят там операции. Об этом на третьем Народном курултае сообщила делегат Анаркан Айдарова и попросила помощи у президента в решении этого вопроса.

«В южном регионе большая проблема с онкологической больницей. Люди не знают, куда идти. В центре города здание детского сада используют как больницу и проводят операции людям с онкологическими заболеваниями», — сказала она.

По словам делегата, проблема озвучивалась и тогда, когда зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев посетил с рабочей поездкой южную столицу.

Она отметила, что в 2025 году в сентябре Кара-Суу отметит свое 90-летие. Для благоустройства и развития инфраструктуры города жители и местные власти просят выделить 1 миллиард сомов.

Помимо этого, Анаркан Айдарова попросила продлить работу делегатов Народного курултая до года.

Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.