10:43
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество

Грек, немец, чех. Какие национальности участвуют в Народном курултае

Сегодня, 20 декабря, в Бишкеке проходит третий Народный курултай, в котором участвуют 698 делегатов.

Сообщается, что среди них 539 мужчин и 161 женщина. Самому старому 90 лет. От лица президента Садыра Жапарова ему вручили подарок.

Кроме того, среди делегатов есть представители других национальностей — 61 человек. Среди них азербайджанец, кореец, грек, немец, даргин, чех и поляк.

Напомним, на форум также пригласили депутатов Жогорку Кенеша, членов кабинета министров и администрации главы государства. Сегодня ожидается выступление президента Садыра Жапарова.

Работу курултая освещают более 100 представителей СМИ, прошедших аккредитацию.

Прямая трансляция с мероприятия началась в 10.00 в эфире государственных и областных телеканалов, а также в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314825/
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекте III Элдик курултай башталды
В Бишкеке открывается третий Народный курултай
Бүгүн Бишкекте III Элдик курултай өтөт
Курултай-2024. Кыргызстандын бардык аймактарынан делегаттар шайланды
Курултай-2024. В Кыргызстане избраны делегаты из всех регионов страны
В России определят делегатов Народного курултая из числа граждан КР — посольство
Дублирует функции парламента. В ЖК отклонили законопроект о Народном курултае
Делегаты Народного курултая просят создать Национальный совет
Делегаты Народного курултая требуют себе ряд полномочий
Президент III Элдик курултайдын датасын белгиледи
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
В&nbsp;Кыргызстане строят больницы и&nbsp;поликлиники, но&nbsp;работать в&nbsp;них зачастую некому В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
20 декабря, пятница
10:40
Грек, немец, чех. Какие национальности участвуют в Народном курултае Грек, немец, чех. Какие национальности участвуют в Наро...
10:26
В России разрешили религиозное многоженство для мусульман
09:48
В Бишкеке задержан очередной закладчик наркотиков
09:39
Землетрясение зафиксировано в Ошской области
09:36
Садыр Жапаров поздравил чекистов с профессиональным праздником