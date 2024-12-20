Грек, немец, чех. Какие национальности участвуют в Народном курултае

Сегодня, 20 декабря, в Бишкеке проходит третий Народный курултай, в котором участвуют 698 делегатов.

Сообщается, что среди них 539 мужчин и 161 женщина. Самому старому 90 лет. От лица президента Садыра Жапарова ему вручили подарок.

Кроме того, среди делегатов есть представители других национальностей — 61 человек. Среди них азербайджанец, кореец, грек, немец, даргин, чех и поляк.

Напомним, на форум также пригласили депутатов Жогорку Кенеша, членов кабинета министров и администрации главы государства. Сегодня ожидается выступление президента Садыра Жапарова.

Работу курултая освещают более 100 представителей СМИ, прошедших аккредитацию.

Прямая трансляция с мероприятия началась в 10.00 в эфире государственных и областных телеканалов, а также в соцсетях.