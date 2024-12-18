Ликвидация троллейбусов. Мэрия не представила документы о демонтаже линий

На судебном заседании по делу о незаконной ликвидации троллейбусных линий мэрия представила документы, касающиеся демонтажа только на улице Байтика Баатыра. Об этом сообщили активисты.

Они отметили, что по остальным улицам — Ахунбаева, Киевской, проспектам Мира и Чуй, Аалы Токомбаева и другим — разрешений предоставлено не было. Несмотря на это, демонтаж проводов там продолжается.

Активисты также сообщили, что на суде на вопрос о дальнейшей судьбе троллейбусных проводов представители мэрии не смогли дать четкого ответа.

«Представители прямо заявили: конкретного поручения на демонтаж троллейбусных линий нет. Эти работы — часть общей деятельности мэрии, которая выполняется в рамках улучшения инфраструктуры и внешнего облика города», — рассказали активисты.

Представители мэрии также отметили, что программу «Ачык асман» еще не приняли, хотя изначально утверждали, что демонтаж проводов проводится в ее рамках, чтобы сделать город красивым.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Административный суд Бишкека ранее постановил приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу.