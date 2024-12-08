Неделя-24. Граница с Таджикистаном определена, аресты налоговиков и таможенников

Кыргызстан и Таджикистан полностью завершили описание оставшихся участков

государственной границы

. Рабочим группам правительственных делегаций поручили приступить к процессу оформления итоговых документов по делимитации госграницы. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

назвал

это историческим днем: «В дальнейшем остаются юридическое оформление документов, ратификация через парламенты и подписание президентами. Надеюсь, буквально через несколько месяцев окончательно решим вопросы границ».

В Бишкеке задержали троих начальников районных управлений Налоговой службы. Сотрудники ГКНБ совместно с бойцами спецназа «Альфа» провели обыски в четырех районных управлениях ГНС. В результате на допрос доставили 30 сотрудников и четырех начальников. Позже рядовых работников и одного начальника отпустили. Задержания прошли в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностным положением.

Через пару дней задержали главу Налоговой службы Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева.

«Ответственные за контроль процедур работники ГНС только за 2024 год умышленно оставляли без внимания многочисленные факты отзыва и отклонения товарно-транспортных накладных на подакцизную группу товаров в столице общей стоимостью более 3,2 миллиарда сомов», — заявили в ГКНБ.

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Кроме того, сотрудники госкомитета задержали несколько таможенников и инспекторов Счетной палаты. «Всю ночь были аресты. Под стражу взяты семь-восемь таможенников. Ранее государству возвращен терминал Райымбека Матраимова. Мы там разрушили организованное «логово» таможенников. Под утро задержали начальника Счетной палаты по северному региону вместе с двумя инспекторами», — заявил глава ведомства Камчыбек Ташиев.

Речь о крупной схеме контрабанды мобильных телефонов в Кыргызстане. По данным следствия, некоторые импортеры наладили связь с пограничниками и другими госслужащими, чтобы нелегально ввозить дорогие смартфоны известных брендов. Так они уклонялись от уплаты пошлин, а устройства регистрировали на людей, не имеющих отношения к бизнесу.

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С наступлением холодов Бишкек вновь накрыло смогом. В разных частях столицы показатели разные. Например, в солнечную погоду небо над пересечением проспекта Чингиза Айтматова и Южной магистрали и над жилгородком Совмина наблюдается легкий слой смога. А выше он смешался с туманом. Ну а в холода и пасмурную погоду смог становится гуще.

В Бишкеке задержали членов крупной международной наркогруппировки «Принцесса дури». Она занималась транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан. Всего задержали девять кыргызстанцев. У них изъяли мефедрон, клефедрон и «соль» общим весом 8 килограммов 700 граммов на 52 миллиона 200 тысяч сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

В Бишкеке хотят устроить реновацию. Чего ждать горожанам и как это работает Фото из интернета. При СССР во Фрунзе/Бишкеке ввели в эксплуатацию более 1 тысячи 500 высотных домов Глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что в 2025 году в Бишкеке планируют начать программу реновации. По его словам, государство намерено снести все дома, построенные в советское время, и заменить их современными зданиями. Что известно о программе на данный момент? ПОДРОБНЕЕ

Как узнать всю медицинскую информацию о себе Министерство здравоохранения формирует на каждого кыргызстанца «цифровой профиль здоровья». Это сервис, который отображает данные, получаемые государственными организациями здравоохранения, о здоровье кыргызстанца. Какая информация о здоровье человека в нем есть и как к ней получить доступ? ПОДРОБНЕЕ

Дефицит и контрабанда. Поставщики просят пересмотреть срок замены акцизных марок Фото из интернета. Президент Садыр Жапаров заявил, что сроки по замене марок пересматривать не будут Налоговая служба решила заменить акцизные марки на алкогольной продукции с образца 2023 года новыми 2024-го. В ведомстве подтвердили, что распоряжение уже подписали. Однако это вызвало недовольство среди бизнесменов: Ассоциация перевозчиков обратилась в кабмин с просьбой пересмотреть это решение, а компании начали убирать алкогольную продукцию с прилавков магазинов по всей стране. ПОДРОБНЕЕ

«У каждого свой Манас»: что говорят исследователи о легендарном эпосе? Эпос «Манас» — это не просто литературное произведение, а настоящая энциклопедия жизни и культуры кыргызов. Передаваемый из поколения в поколение манасчи (сказителями), он сохраняет свою актуальность и вдохновляет людей даже сегодня. Редакция 24.kg обратилась к экспертам, чтобы выяснить, кем был Манас: реальным историческим лидером или собирательным образом. ПОДРОБНЕЕ

Адал-садик в Бишкеке: как воспитывают детей без дней рождения и Корана Фото 24.kg. Адал-садик Ummah children «Подскажите, пожалуйста, где найти садик, в котором не празднуют праздники и не ставят детям музыку» — такое объявление я увидела в одном из блогов для родителей. Оно меня очень удивило, но в комментариях несколько человек посоветовали родителю мусульманские садики. При встрече учредитель одного из садиков Фаридэ Кукеева сразу пояснила, что их учреждение правильно называть не мусульманским, а адал-садиком. ПОДРОБНЕЕ

Как получить пособие по беременности и родам Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. Будущие мамы в Кыргызстане могут получить пособие по беременности и родам. С 1 января 2024 года размер пособия по беременности и родам, выплачиваемого за счет республиканского бюджета, составляет 2 тысячи сомов в месяц. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, кому назначается пособие и как его оформить. ПОДРОБНЕЕ

Будни пригорода Бишкека. Есть два водопровода, но ни один не работает Фото 24.kg. Село Комсомольское Недалеко от Бишкека, в селе Комсомольском, есть новый водопровод, который построили, но до сих пор так и не запустили в работу. При этом старый сильно изношен и часто ломается, коммунальные службы ремонтировать его отказываются. В итоге жители сидят без воды по несколько дней. ПОДРОБНЕЕ

Война в Сирии. Кому выгодно, зачем и почему На фоне российского вторжения в Украину и обострения на Ближнем Востоке о гражданской войне в Сирии успели позабыть. Но вроде бы затихший конфликт получил на днях новое развитие. 24.kg объясняет, что происходит в Сирии, почему конфликт обострился именно сейчас, какова роль РФ, почему Турцию называют главным бенефициаром сирийского противостояния, а свержение Башара Асада почти никому не выгодно. ПОДРОБНЕЕ

Мать троих детей Мээрим Сейитова учится и работает в одном из лучших вузов США Фото героини публикации. Мээрим Сейитова Кыргызстанка Мээрим Сейитова получает второе магистерское образование в крупном исследовательском университете Арканзаса в США. Она намерена разработать собственное приложение, которое поможет государственным и неправительственным организациям управлять проектами. В интервью 24.kg наша соотечественница рассказала, как ей удалось поступить в один из лучших университетов мира и с семьей переехать в Штаты и почему скучает по системе здравоохранения Кыргызстана. ПОДРОБНЕЕ

ВИЧ не приговор: врач из Кыргызстана о борьбе с эпидемией Ежегодно 1 декабря отмечают Всемирный день защиты прав людей, живущих с ВИЧ. Несмотря на усилия по искоренению заболевания к 2030 году, ситуация в некоторых регионах, включая Восточную Европу и Центральную Азию, остается критической. Врач Гульсара Куканова, участница региональной кампании #YourDoctorCares, рассказала 24.kg о своей работе по борьбе с ВИЧ. ПОДРОБНЕЕ

Чункурчак и осенний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg Фото Мирлана. Чункурчак Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня первый день зимы, поэтому в нашем выпуске появились первые морозные фотографии, но и об ушедшей осени мы тоже пока не забываем. ПОДРОБНЕЕ