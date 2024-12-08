Неделя-24. Граница с Таджикистаном определена, аресты налоговиков и таможенников

В Бишкеке задержали троих начальников районных управлений Налоговой службы. Сотрудники ГКНБ совместно с бойцами спецназа «Альфа» провели обыски в четырех районных управлениях ГНС. В результате на допрос доставили 30 сотрудников и четырех начальников. Позже рядовых работников и одного начальника отпустили. Задержания прошли в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностным положением.
Через пару дней задержали главу Налоговой службы Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева.
«Ответственные за контроль процедур работники ГНС только за 2024 год умышленно оставляли без внимания многочисленные факты отзыва и отклонения товарно-транспортных накладных на подакцизную группу товаров в столице общей стоимостью более 3,2 миллиарда сомов», — заявили в ГКНБ.
Кроме того, сотрудники госкомитета задержали несколько таможенников и инспекторов Счетной палаты. «Всю ночь были аресты. Под стражу взяты семь-восемь таможенников. Ранее государству возвращен терминал Райымбека Матраимова. Мы там разрушили организованное «логово» таможенников. Под утро задержали начальника Счетной палаты по северному региону вместе с двумя инспекторами», — заявил глава ведомства Камчыбек Ташиев.
Речь о крупной схеме контрабанды мобильных телефонов в Кыргызстане. По данным следствия, некоторые импортеры наладили связь с пограничниками и другими госслужащими, чтобы нелегально ввозить дорогие смартфоны известных брендов. Так они уклонялись от уплаты пошлин, а устройства регистрировали на людей, не имеющих отношения к бизнесу.
С наступлением холодов Бишкек вновь накрыло смогом. В разных частях столицы показатели разные. Например, в солнечную погоду небо над пересечением проспекта Чингиза Айтматова и Южной магистрали и над жилгородком Совмина наблюдается легкий слой смога. А выше он смешался с туманом. Ну а в холода и пасмурную погоду смог становится гуще.
- В Бишкеке задержали членов крупной международной наркогруппировки «Принцесса дури». Она занималась транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан. Всего задержали девять кыргызстанцев. У них изъяли мефедрон, клефедрон и «соль» общим весом 8 килограммов 700 граммов на 52 миллиона 200 тысяч сомов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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