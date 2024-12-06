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Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на допросе

Заместителя главы Налоговой службы Кыргызстана Исламбека Кыдыргычева задержали спецслужбы, в результате чего его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg рассказал источник в силовых структурах.

Исламбек Кыдыргычев задержан накануне, 5 декабря. Кроме того, на допрос вызван еще один заместитель главы Налоговой службы Бекболот Алиев. По неподтвержденным данным, после дачи показаний его отпустили.

из интернета
Фото из интернета. Исламбек Кыдыргычев

Исламбек Кыдыргычев родился 7 июня 1995 года. В 26 лет его назначили заместителем председателя Налоговой службы. Это произошло в марте 2022-го и вызвало большой интерес из-за его молодого возраста. Окончил Бишкекский финансово-экономический техникум и Кыргызский национальный университет. Свою карьеру в ГНС начал в 2016 году.

Напомним, что в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Накануне, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН), что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313314/
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