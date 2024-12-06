Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на допросе

Заместителя главы Налоговой службы Кыргызстана Исламбека Кыдыргычева задержали спецслужбы, в результате чего его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg рассказал источник в силовых структурах.

Исламбек Кыдыргычев задержан накануне, 5 декабря. Кроме того, на допрос вызван еще один заместитель главы Налоговой службы Бекболот Алиев. По неподтвержденным данным, после дачи показаний его отпустили.

Фото из интернета. Исламбек Кыдыргычев

Исламбек Кыдыргычев родился 7 июня 1995 года. В 26 лет его назначили заместителем председателя Налоговой службы. Это произошло в марте 2022-го и вызвало большой интерес из-за его молодого возраста. Окончил Бишкекский финансово-экономический техникум и Кыргызский национальный университет. Свою карьеру в ГНС начал в 2016 году.

Напомним, что в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Накануне, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН), что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.