В Бишкеке 4 декабря солнечно. Температура воздуха ожидается +10 градусов.

Памятные даты

День эпоса «Манас»

Фото open.kg

Цели дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.

«Манас» включен в Список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

Международный день банков

В декабре 2019-го Список всемирных дней и памятных дат ООН пополнен новой датой — это Международный день банков, отмечаемый ежегодно 4 декабря.

Учреждая памятную дату, Генассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030-го.

Организация признает учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Фото из интернета

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)