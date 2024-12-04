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Памятные даты
День эпоса «Манас»
Цели дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.
Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.
Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.
«Манас» включен в Список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.
Международный день банков
В декабре 2019-го Список всемирных дней и памятных дат ООН пополнен новой датой — это Международный день банков, отмечаемый ежегодно 4 декабря.
Учреждая памятную дату, Генассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030-го.
Организация признает учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.
Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Ашир Чокубаев
Родился 4 декабря 1947 года в Узгене Ошской области. Народный артист КР.
Был штатным артистом Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.
Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.
Умер 11 марта 2018-го.
Родился мастер спорта СССР Абдужалил Юнусов
Родился 4 декабря 1953 года в селе Кызыл Жылдыз.
В 1973-м стал первым в Кыргызстане мастером спорта СССР по борьбе дзюдо, а в 1977-м — первым мастером спорта международного класса. Является также мастером спорта СССР по борьбе самбо.
Четырехкратный призер чемпионатов СССР по борьбе дзюдо — в 1977, 1978, 1980 и 1983 годах. Неоднократный победитель всесоюзных и международных турниров, чемпион ДСО «Профсоюзов» и Вооруженных сил СССР, 13-кратный чемпион Киргизской ССР, мастер спорта СССР международного класса по борьбе дзюдо.
Признан лучшим дзюдоистом Кыргызстана XX века.
В настоящее время главный тренер национальной сборной КР по дзюдо.
Умер государственный деятель Султан Ибраимов
Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.
Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.
В бытность первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.
Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.
4 декабря 1980-го Султан Ибраимов был убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.
В честь него названа улица в Бишкеке.
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