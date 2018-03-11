Сегодня скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев. Как отмечают в департаменте кинематографии, актер умер после продолжительной болезни.

Ашир Чокубаев из известной театральной семьи. Его отец Назарбек Чокубаев — известный артист, мама также служила в театре.

Он закончил ВГИК и снимался в фильмах советских, позже кыргызстанских и казахстанских кинирежиссеров. Он сыграл роль Касена в ленте «Потомок Белого Барса» у Толомуша Океева. Казахскую киностудию называл вторым домом.

«У нас, артистов, зарплата была маленькая, поэтому много работали: утром бежали на радио, чтобы прочитать там что-то юмористическое, потом в театр на репетицию, на телевидение, а вечером в массовке снимались, и так почти каждый день. Фильмы на кыргызский переводили. Вертелись, как могли, получали какие-то гроши, у нас очень маленькие ставки были поначалу. На эти деньги мы гуляли, ходили в «Юность» или «Ала-Тоо». Моя супруга, с которой я прожил 40 лет, после окончания инфака работала в университете, тоже бегала, преподавала. Тогда все крутились, как могли, нужно было детей на ноги поднимать», — вспоминал Ашир Чокубаев после 30 лет служения кино и театру..