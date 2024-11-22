Рассчитывать на себя и менять привычки. С чем Кыргызстан уезжает с COP29

В Баку завершается 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), для участия в которой зарегистрировалось более 70 тысяч человек. Главной темой обсуждения стало климатическое финансирование. Один из вопросов — сколько развитые страны должны платить развивающимся и в какой форме.

«Заплатите!»

В 2009-м в Париже богатые государства обещали довести финансирование до $100 миллиардов в год к 2020-му. Цель достигли с опозданием в два года. Хотя некоторые относятся к достижению скептически, поскольку проблема в том, как и какие ресурсы можно считать климатическим финансированием, единого подхода, стандарта даже среди банков и международных организаций нет. Поэтому остается повод для споров.

Сейчас стоит вопрос, что делать дальше и какую новую коллективную количественную цель принять. Предложений много. Одни считают, что нужно удвоить прежнюю сумму, вторые требуют не меньше $1 триллиона и не в виде кредитов, а грантовой помощи, а третьи и вовсе настаивают на выделении до $5 триллионов.





«Призываем развитые страны довести сумму помощи развивающимся государствам до $2 триллионов и облегчить доступ к этому финансированию», — заявил на саммите мировых лидеров президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Хотя вряд ли можно рассчитывать, что со $100 миллиардов сразу прыгнут до $1 триллиона.

«Будет хорошо, чтобы планку в $100 миллиардов не снизили, а твердо ее закрепили бы и шли только в сторону постепенного повышения», — считает заместитель директора Центра климатического финансирования (ЦКФ) Асель Мадыбаева.

Сколько надо Кыргызстану?

Наша республика, как и другие страны мира, разработала определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), в котором обозначены направления для низкоуглеродной трансформации до 2030 года с учетом национальных приоритетов и Целей устойчивого развития.

«Для эффективной реализации ОНУВ Кыргызстану необходимо мобилизовать беспрецедентный объем климатического финансирования, — заявляла на центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата, которая прошла в мае 2024-го в Алматы, заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

Общая расчетная стоимость адаптационных и минимизирующих риски мер составляет около $11 миллиардов.

Из них 37 процентов — собственные ресурсы, средства частного сектора, международных доноров и национального бюджета, а 63 процента — потребность международной финансовой поддержки.

ОНУВ обновляли в 2021 году. Что сделали за это время, какое финансирование привлекли, каких показателей достигли и почему некоторые намерения не соблюдаются, в Минприроды 24.kg четко не ответили.

В ведомстве подчеркнули, что ОНУВ — это добровольные обязательства, которые страны принимают на себя для сокращения выбросов парниковых газов и достижения климатических целей. Государства обязуются представлять их и обновлять каждые пять лет. Реализация зависит от политической воли, внутренних условий и ресурсов каждой страны.

В беседе 24.kg с заместителем председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заметил, что поручил пересмотреть ОНУВ. По его словам, предыдущие власти взяли на себя завышенные обязательства.

«Кыргызстанцы и так являются глобальными чемпионами по сокращению парниковых выбросов по сравнению с 1990 годом. Наш народ не будет отказываться от права на собственное развитие. Будем развивать свои шахты, строить металлургические заводы», — сказал чиновник.

Где взять деньги?

Пока неизвестно, что изменится в ОНУВ и повлияет ли это на необходимую сумму финансирования для его реализации. Хотя потребность на адаптацию к последствиям изменения климата остается значительной.

Тем временем КР разрабатывает проект страновой программы сотрудничества с Зеленым климатическим фондом на 2024-2027 годы.

ЗКФ — глобальный фонд, созданный Рамочной конвенцией ООН об изменении климата для поддержки развивающимся государствам в решении проблем изменения климата.

В мае 2024-го Асель Мадыбаева сообщала, что на рассмотрении ЗКФ находятся три проектные концепции Кыргызстана.

«Однако сейчас обстоятельства немного поменялись. ЗКФ в процессе изменений своих правил и процедур, он переходит на новую форму партнерства — государства должны подготовить страновые программы сотрудничества на один четырехлетний цикл. В настоящее время КР готовит этот документ и портфель наиболее приоритетных проектов, которые планируется реализовать за этот цикл», — пояснила она 24.kg.

В целом процедура рассмотрения и одобрения климатических проектов долгая и сложная. Чтобы продвинуть один проект, по словам Асель Мадыбаевой, надо минимум от полутора до трех лет. В этой связи Кыргызстану нужно повышать технический потенциал по разработке хороших предложений.

Замдиректора ЦКФ отметила, что бюджет ЗКФ на четырехлетний цикл составляет $11 миллиардов на весь мир.

«Конечно, этого мало, учитывая огромную конкуренцию между развивающимися странами за эти ресурсы», — сказала она.

Асель Мадыбаева добавила, что из $100 миллиардов совокупного климатического финансирования ресурсы именно ЗКФ составляют буквально 2 процента, поэтому возлагать большие надежды не стоит и нужно искать другие источники финансирования. В том числе перенаправлять на вопросы экологии внутренние ресурсы государства.

Впрочем, особых надежд на климатическое финансирование Кыргызская Республика не питает. «Из года в год на СОР мы видим цифры, о которых заявляют, — о сотнях миллиардов долларов, но это все просто остается на бумаге. Может, до кого-то из развивающихся стран и доходит, но до нас нет, — заметил Эдиль Байсалов. — Мы уже не такие наивные. Никаких денег, конечно, никто нам не собирается давать».

В своих выступлениях на полях COP29 он не раз подчеркнул, что Кыргызстан будет направлять собственные усилия и часть бюджета на экологические нужды.

Самое главное, по его словам, — изменить свои привычки и поведение. Замглавы кабмина призвал беречь воду, утеплять здания, менять печи, сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу.

Горы требуют особого внимания

На конференции КР впервые

установила

национальный павильон и активно продвигала повестку по устойчивому развитию горных регионов.

Отмечено, что горы — одна из крупнейших экосистем, которая является важным источником водного, энергетического и биологического разнообразия и ценных ресурсов.

Горные экосистемы крайне уязвимы к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, вырубке лесов, деградации земель, загрязнению и стихийным бедствиям.

Одним из наиболее заметных последствий изменения климата для гор является быстрое таяние ледников, которое не только угрожает местному биоразнообразию, но и ставит под угрозу водную безопасность миллионов людей, которые зависят от питаемых ледниками рек для питьевой воды, сельского хозяйства и гидроэнергетики.

«Горные страны наиболее уязвимы к изменению климата, хотя вносят наименьший вклад в глобальные выбросы парниковых газов», — заметил на полях COP29 глава государства Садыр Жапаров.



Он призвал представителей горных стран присоединиться к Декларации по изменению климата, горам и ледникам, которая является политическим документом для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам гор и ледников.

Известно, что несколько государств присоединились к документу во время конференции. Это поможет укрепить коллективные обязательства по повышению устойчивости горных сообществ и обеспечивать стабильное будущее для горных регионов и миллионов людей, которые зависят от них.

Материал подготовлен в рамках стипендиальной программы «Медиапартнерство по изменению климата — 2024», организованной Internews’ Earth Journalism Network и Центром мира и безопасности Стэнли.