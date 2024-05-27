Будучи одной из уязвимых к изменению климата горных стран мира, Кыргызстан остается приверженным борьбе с изменением климата и ускорению перехода к климатоустойчивым низкоуглеродным моделям развития. Об этом сегодня на центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2024) в Алматы сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

По ее словам, разработанный в 2021 году определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) Кыргызстана обозначил направления для низкоуглеродной трансформации до 2030 года с учетом национальных приоритетов и целей устойчивого развития.

«Для эффективной реализации ОНУВ Кыргызстану необходимо мобилизовать беспрецедентный объем климатического финансирования. Общая расчетная стоимость реализации адаптационных и митигационных мер составляет около $11 миллиардов. Из них 37 процентов — собственные ресурсы, средства частного сектора, международных доноров и национального бюджета, 63 процента — потребность международной финансовой поддержки», — сказала Асель Раимкулова.

Расширение доступа к климатическому финансированию остается наиболее значимым способом ускорить реализацию ОНУВ и стимулировать трансформационные действия. Асель Раимкулова

Она отметила, что основной митигационный потенциал сконцентрирован в секторах: энергетика, сельское хозяйство, лесное хозяйство, отходы и другие виды землепользования.

«В энергетическом секторе генерируется около 60 процентов выбросов парниковых газов республики. Митигационный потенциал в этом секторе будет реализован за счет снижения потребления ископаемого топлива и увеличения генерации энергии на основе возобновляемых источников, а также модернизации системы обеспечения энергии», — добавила замминистра.

Для справки: ОНУВ — это план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. Каждая сторона Парижского соглашения разрабатывает ОНУВ и обновляет его каждые пять лет. В своих ОНУВ страны устанавливают целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов, обуславливающих изменение климата, и адаптации к последствиям.