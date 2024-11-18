Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов поделился с редакцией 24.kg ожиданиями Кыргызстана от конференции ООН по изменению климата, которая с 11 ноября проходит в Баку.

Фото 24.kg

Он объяснил, почему в стране до сих пор не приняты национальный план по адаптации к изменению климата и план реализации ОНУВ

— Адаптационный план разрабатывается, но мы никак не можем решить, международное сообщество нам будет в этом деле помогать или нет?

Кыргызстан — страна № 1 по сокращению парниковых выбросов по сравнению с 1990 годом.

Вы не забывайте, что советская Киргизия была очень развитой индустриальной страной. Мы уже на 68 процентов все давно сократили, а сейчас нас просят, чтобы мы еще дальше сокращали.

Мы недавно начали говорить: «Послушайте, дорогие развитые государства, мы, наш народ не будет отказываться от права на собственное развитие. Вы коптили столько лет на весь мир, все небо закоптили, а сейчас просите, чтобы мы превратились в заповедник и ничего не пачкали.

Не получится такого. Огромная ответственность на том, кто запачкал, тот пусть и сокращает.

А мы будем свои шахты развивать, будем строить металлургические заводы. Конечно, гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии будем развивать и дальше.

Мне очень жаль, что мы, кыргызстанцы, сами не знаем о том, что уже являемся глобальными чемпионами по сокращению парниковых выбросов. Поэтому мы должны пересмотреть наши планы, обязательства, я недавно поручил это сделать. Эдиль Байсалов

Предыдущие власти вообще нашу страну загнали: промышленности не было, экономика отсутствовала, и на этом фоне они взяли на себя завышенные обязательства. Это сейчас пока незаметно, но в 2030-м, 2040-м нам скажут, почему мы чрезмерно пачкаем.

— То есть от угля отказываться не будем?

— Кричать о том, что мы против отказа от угля, не будем. Мы говорим о том, что придет такое счастливое время, когда вся планета откажется от угля. Но сейчас впереди паровоза бежать наш народ не будет.

Мы и так практически от угля отказались в прошлые годы, одни «апачи» его мешками собирали. Нет, мы сейчас будем промышленно развивать, поднимать уголь в наших экономических интересах.

— Кстати, ОНУВ, принятый в 2021 году, предусматривал расширение троллейбусной сети в Бишкеке, а их убирают...

— Я, вообще, поражаюсь дискуссии вокруг троллейбусов. Надо будет пересматривать ОНУВ. Те люди, которые писали его, не знали об изобретении электробусов. Это тот же троллейбус, только без кабелей, и почему мы против этого должны быть? Уму непостижимо. Посмотрите на открытое, чистое небо на наших улицах. Если вы спросите горожан, то абсолютно подавляющее большинство жителей Бишкека поддерживают действия мэрии и мэра.

Фото 24.kg. Эдиль Байсалов принимает участие в работе павильона КР на СОР29

— Что ожидает Кыргызстан от международного сообщества?

— Мы всегда говорим, что нам нужна помощь в адаптации и смягчении последствий изменения климата.

Мы и так треть нашего бюджета будем направлять на экологические нужды. Но это все наши собственные усилия. Мы до сих пор не видим, чтобы какие-либо серьезные ресурсы пришли в нашу страну. Причина: 1 процент — это неопытность, некомпетентность наших профильных органов в подготовке таких проектов, но 99 процентов — то, что из года в год на СОР мы видим цифры, о которых заявляют, — о сотнях миллиардов долларов, но это все просто остается на бумаге. Может, до кого-то из развивающихся государств и доходит, но до нашей страны нет.

Читайте по теме Присоединиться к Декларации по изменению климата, горам и ледникам призывает КР

Почему президент Садыр Жапаров взял на себя глобальное лидерство именно по продвижению горной повестки? Потому что горы как экосистемы вообще вычеркнули. Острова есть, леса, океаны, а горных государств не было, и мы повернули это на СОР28 в Дубае, в этом году уже больше внимания к горам.

— Ожидает ли КР инвестиции, гранты по итогам СОР29?

— Мы уже не такие наивные. Никаких денег, конечно, никто нам не собирается давать. Тем не менее, как ответственный член международного сообщества, мы будем прилагать свои усилия. Будем оставаться ответственными людьми, но наивности, конечно, у нас поменьше.

Самое главное, нам самим изменить свои привычки и поведение.

Прежде всего это касается воды, сельского хозяйства. Каждую каплю будем беречь. Поэтому в 2025 году вы увидите десятки миллиардов сомов, которые направят на ирригацию, капельное орошение и прочее. Воду мы должны беречь и, как добрые соседи, делиться с братскими государствами.

Это касается как всего народного хозяйства, так и каждой семьи. Мы должны массово заменять печки, они вообще не энергоэффективные, утеплять дома.

Нужно посмотреть на некоторые «положительные» стороны глобального изменения климата. Честно говоря, многие наши высокогорные регионы становятся более пригодными для сельского хозяйства, использования новых сортов, применения инноваций. Нашему народу нужно объяснять, как адаптироваться к меняющемуся климату и что делать.