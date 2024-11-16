СОР29. Кыргызстан готовит страновую программу сотрудничества с ЗКФ

Кыргызстан разрабатывает проект страновой программы сотрудничества с Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) на 2024-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, в рамках 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Баку, глава ведомства Медер Машиев встретился с главным специалистом по инвестициям ЗКФ Генри Гонсалесом в кыргызстанском павильоне.

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Министр отметил, что текущее ограничение на реализацию пяти проектов в рамках одного цикла программы сужает возможности для достижения климатических целей страны.

«Мы предлагаем пересмотреть ограничения и увеличить количество проектов, что позволит КР более эффективно реализовывать климатические инициативы и привлекать дополнительные ресурсы ЗКФ», — сказал он.

Медер Машиев добавил, что Агентство по развитию и инвестициям сообществ (АРИС) в марте 2023 года получило аккредитацию ЗКФ, что делает Кыргызстан одним из первых государств Центральной Азии с прямым доступом к ресурсам ЗКФ через национальную организацию. В соответствии с условиями аккредитации АРИС может получать гранты в размере не более $50 миллионов, что ограничивает возможности для реализации масштабных инициатив, особенно с учетом установленного лимита на количество проектов в рамках страновой программы.

«Мы уверены, что проекты, реализуемые через национальные организации, обеспечат устойчивый и эффективный результат. Руководство республики возлагает большие надежды на оперативное утверждение проектов через АРИС», — заметил чиновник.

Генри Гонсалес выразил заинтересованность фонда в сотрудничестве и поддержке климатических инициатив КР.

Он выделил ключевые направления финансируемых проектов. Во-первых, это сельское хозяйство и продовольственная безопасность:

— продвижение устойчивой агроэкологии;

— содействие оказанию консультационных услуг с учетом климата и управлению рисками.

А во-вторых, водная безопасность:

— повышение водосбережения и эффективности использования водных ресурсов.

Для справки

ЗКФ — это глобальный фонд, созданный Рамочной конвенцией ООН об изменении климата для поддержки развивающимся странам в решении проблем изменения климата. Он предоставляет финансирование через аккредитованные организации, включая государственные, частные и неправительственные структуры.

Конференция ООН по климату продлится в Баку до 22 ноября.