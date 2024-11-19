Выставка «Параллели Софии» пройдет в Музее изобразительных искусств

В Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 21 ноября состоится открытие уникальной международной выставки «Параллели Софии», организованной в рамках культурного обмена между Кыргызстаном и Италией.

На ней будут представлены работы известного итальянского фотографа Софии Лавров, которая является экспертом в области фотографии и работает с мировыми модными домами. Она также сотрудничает с такими международными изданиями, как Elle sposa и Whiye magsazine, сказали в музее.

София Лавров впервые представит свою персональную выставку в КР. Зрители увидят серию фоторабот, отражающих культурные параллели между Турином и Бишкеком. Турин — город с 2033-летней историей — был столицей Италии.

Всего в экспозиции около 60 фотографий, которые позволят зрителям сравнить и сопоставить архитектуру, улицы и жителей двух городов.

Фото Софии Лавров

Как отметила София Лавров, после визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Италию интерес итальянцев к нашей республике значительно возрос. И она уверена, что это откроет новые возможности для двустороннего партнерства в различных областях, в том числе в культуре и искусстве.

Это второй проект, организованный в рамках культурного сотрудничества между КР и Италией. Первый проект проведен в июле этого года и представлял собой арт-фотовыставку Луизы Пилиони, отражающую внутренний мир женщин.